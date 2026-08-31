На имању Прњаворчанина ”никла” индијска конопља, ухапшен је

Аутор:АТВ редакција
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Прњаворчанин П.Д. ухапшен је у оквиру акције ”Плантажа 2026” након што је на његовом имању пронађено 17 стабљика индијске конопље.
У ПУ Бањалука наводе да је акција ”Плантажа” усмјерена на спречавање злоупотребе опојних дрога, а П.Д. је осумњичен за неовлаштену производњу и промет дрогом.
”На подручју Прњавора полицијски службеници су извршили увиђај на имању П.Д. при чему су пронашли и изузели 17 стабљика биљке налик на индијску конопљу”, саопштила је ПУ Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета против П.Д. ће Окружном јавном тужилаштву Бањалука бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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