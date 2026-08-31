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На имању Прњаворчанина ”никла” индијска конопља, ухапшен је

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 11:43

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стабљике индијске конопље
Фото: ПУ Бањалука

Прњаворчанин П.Д. ухапшен је у оквиру акције ”Плантажа 2026” након што је на његовом имању пронађено 17 стабљика индијске конопље.

У ПУ Бањалука наводе да је акција ”Плантажа” усмјерена на спречавање злоупотребе опојних дрога, а П.Д. је осумњичен за неовлаштену производњу и промет дрогом.

”На подручју Прњавора полицијски службеници су извршили увиђај на имању П.Д. при чему су пронашли и изузели 17 стабљика биљке налик на индијску конопљу”, саопштила је ПУ Бањалука.

Након комплетирања и документовања предмета против П.Д. ће Окружном јавном тужилаштву Бањалука бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

индијска конопља

акција Плантажа

Прњавор

хапшење

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