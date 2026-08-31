Хрватска уводи доживотну казну затвора

Доживотна казна затвора у Хрватској уводи се од 1. јануара 2027. године за починиоце укупно 15 најтежих кривичних дјела, укључујући и она која изазову трајно или дуготрајно загађење животне средине.

Ова најстрожа казна моћи ће да буде изречена свим особама које су у тренутку извршења кривичног дјела имале 18 или више година, што значи да ни млађе пунољетне особе неће бити изузете, пише Јутарњи лист.

Међутим, сви осуђеници на доживотни затвор, без обзира на године које су имали у тренутку изрицања пресуде, имаће могућност условног отпуста након што одслуже 25 година казне.

Јутарњи лист такође наводи да ће одговорност компанија, односно правних лица, за кривична дјела која су починиле одговорне особе дјелујући у њихово име, бити знатно строже санкционисана него до сада.

Посебно се истиче да ће за дјела која су изазвала најтежа загађења животне средине, позната као екоцид, бити могуће изрећи новчане казне у износу до 50 милиона евра, преноси Телеграф.рс.