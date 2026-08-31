Минић: Српска гаји посебан сентимент према јеврејском народу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је данас да Српска и Срби гаје посебан сентимент према јеврејском народу и Израелу због заједничког страдања под фашистичким терором током Другог свјетског рата.
Минић је, након састанка са израелским драматургом Идом Нетанјахуом, оцијенио да је од великог значаја што ће његова књига "Јонијева посљедња битка: операција спасавања у Ентебеу, 1976" данас бити представљена у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Он је навео да је ово јединствена прилика да се грађани Српске, кроз приказ аутора, упознају са једном од најизазовнијих операција спасавања у израелској историји, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Промоција књиге заказана је за 19.00 часова.
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