Праунук Бенита Мусолинија дебитовао за Лацио, али то није најлуђа ствар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери римског Лација претходног викенда су у премијерном мечу Серије А у такмичарској 2026/27 години гостовали на стадиону "Ренато Дел Ара" гдје су савладали домаћу Болоњу минималним резултатом 1:0 (0:0), а стријелац побједоносног поготка био је Давид Фратези у 59. минуту меча.
Међутим, наведени дуел имао је и још једну занимљиву причу у којој је главни лик био Романо Флоријани Мусолини, двадесеттрогодишњи фудбалер клуба из "вјечног града".
Република Српска
Додик: Настављамо да градимо и повезујемо Републику Српску
Десни бек римског Лација је дебитовао у овом мечу. У игру је ушао у 19. минуту замијенивши повријеђеног Адама Марушића, а додатну историјску симболику донијела је чињеница да је млади десни бек дебитовао на стадиону којег је 1926. године свечано отворио његов прадјед Бенито Мусолини, италијански фашистички диктатор који је владао Италијом од 1922. до 1943. године и био један од кључних савезника Адолфа Хитлера током Другог свјетског рата.
Тако је Роман, готово девет деценија касније, на истом мјесту направио први корак у професионалној каријери, носећи дрес клуба који је током историје имао сложен однос са насљеђем свог презимена.
Ту необичност додатно појачава још један детаљ. Према појединим историјским изворима, Бенито Мусолини је био симпатизер Болоње, па је његов праунук дебитовао управо против клуба за који је, наводно, навијао његов прадјед.
Породица
Исповијест: Медицинска сестра Кристина (24) затруднила са ожењеним доктором (60)
Да подсјетимо, Романо Флоријани Мусолини је рођен у Риму 27. јануара 2003. године. Ријеч је о играчу који примарно игра на позицији десног бека, али може одговорити и задацима на супротној страни терена. Своје прве фудбалске кораке начинио је у екипи Лација. Прошао је комплетну фудбалску школу овога клуба, а сениорску каријеру је градио у екипама Пескаре, Јуве Стабије и Кремонезеа.
Од љета ове године прикључен је првом тиму "лацијала", а сада је дочекао и да дебитује у дресу небеско плавих боја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму