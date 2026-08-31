Исповијест: Медицинска сестра Кристина (24) затруднила са ожењеним доктором (60)

Аутор:АТВ редакција
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Љубав понекад не бира ни вријеме, ни мјесто, ни године, али неке љубавне приче са собом носе и тешке одлуке и посљедице.
Прича Кристине Тодоровић једна је од оних које отварају бројна питања о љубави, породици и изборима које правимо.
Кристина Тодоровић данас има 24 године, а када је имала само 21 годину, упловила је у везу са 39 година старијим мушкарцем, ожењеним доктором који је радио у истој болници у Ваљеву у којој је она била медицинска сестра, пише "Жена Блиц".
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Њихова веза почела је тајно, а Кристина је убрзо остала трудна. Како каже, трудноћа је промијенила све - од њеног односа са породицом и партнером, до живота који је до тада познавала.
Кристина не крије да је свјесна контроверзе коју је њихова веза изазвала. Посебно истиче да је у тренутку када су се упознали он био у браку, због чега данас осјећа кривицу због своје улоге у тој причи.
"Упознали смо се сасвим случајно. Ја сам радила као медицинска сестра, а он као љекар у ваљевској болници. Десило се шта се десило. Искрено, допао ми се одмах, а мислим да сам се и ја њему допала", почиње Кристина своју причу.
Када су се упознали, Кристина је имала 21 годину. У мају је напунила 22, док је њен тадашњи партнер имао 60.
"То је била огромна разлика и наравно да није требало да се деси управо због тих година. Али ми на почетку нисмо ни слутили да ће све отићи толико далеко. Нисмо планирали ни дијете, ни озбиљну причу", каже она.
Њихов однос у почетку био је тајан. Све је, како описује, почело кроз поруке које су могле да се протумаче на различите начине, а затим су почели да разговарају и на послу.
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"Почеле су да стижу неке двосмислене поруке. Онда ми је прилазио на послу. Тако је све почело. Договорили смо се да то буде тајна, да бисмо сачували и његов приватни живот и мој. Знали смо да то нико неће разумјети. Били смо свјесни колика је разлика у годинама, а посебно због тога што је он тада био у браку", прича она.
Кристина каже да у почетку ниједно од њих није знало у ком ће правцу однос кренути.
"Да се није десила трудноћа, дефинитивно бисмо завршили ту причу. Нисмо ништа планирали. Како је вријеме пролазило, постајали смо све ближи, али онда је трудноћа донијела праву агонију. Нисмо хтјели да кажемо да је он отац. Морала сам чак да лажем и измишљам причу да бисмо покушали да сачувамо његов брак и породични живот. Али свака лаж има свој крај. Истина увијек пронађе пут", прича Кристина.
Пред крај трудноће, према њеним ријечима, важну улогу имала је његова кћерка из првог брака.
"Мислим да је она највише утицала на њега. Рекла му је да би вољела да то дијете зна ко му је отац. Тада је одлучио да призна дијете. Урађен је и ДНК тест", додала је Кристина.
Након тога је, како Кристина наводи, његова супруга поднијела захтјев за развод и брак је окончан.
Кристина отворено говори и о дијелу партнерове прошлости који ју је, како признаје, посебно повриједио.
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"Тек касније сам сазнала да је он цијели живот имао жене упоредо са браком. Нисам била једина. То ме је баш повриједило када сам сазнала. Неко ће рећи: 'Ти си растурила брак.' Не, нисам била окидач. Они би се, према ономе што сам ја знала, развели и да није било цијеле ситуације са мном", каже она.
Највећи ударац за Кристину, како каже, није дошао од јавности већ од њене породице.
Од мајке, баке и деке дуго је скривала везу, трудноћу и идентитет дјететовог оца.
"Крила сам од своје породице и то сматрам својом животном грешком. Дуго сам крила, скоро до самог краја трудноће. Прво зато што он није хтио да призна дијете, а ја нисам хтјела да га угрозим. Мајка је била разочарана и изгубила је повјерење у мене. То себи не могу да опростим. Изневјерила сам некога ко ме је одгајио, васпитао и пружио ми све. Не треба лагати. Треба говорити истину, колико год да је она тешка и сурова. Десило се шта се десило, сви смо људи и гријешимо", наставља Кристина.
Трудноћа је за Кристину била изузетно тешка. Била је близаначка и високоризична, а како наводи, један плод није преживио.
"Имала сам много контрола. Била је високоризична близаначка трудноћа, где је један плод имао летални исход. Онда се поставило питање какво ће бити друго дијете јер сам прележала различите вирусе. Било је много стреса, бриге и размишљања шта ће бити. Негдје пред крај, односно у половини осмог мјесеца, кренуо је пријевремени порођај. Лежала сам на патологији трудноће. Све те емоције су се преплитале - и љутња, и туга, и бијес".
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Посебно јој је тешко падало што је у исто вријеме морала да крије идентитет оца дјетета.
"Морала сам да измишљам некога ко је отац само да бих прикрила њега. Много ме је то ранило. Ноћима нисам спавала. Све то вуче једну трауму. Хвала Богу, дијете се родило здраво и право. Молим Господа Бога само да тако и остане", прича она.
Иако нису јавно могли да открију истину о њиховој вези, Кристина каже да је њен партнер био присутан када се порађала.
"Био је ту на порођају. Чекао је да се све заврши, да виде да ли ће бити природни порођај или царски рез. Био је на одјељењу изнад и чекао да му јаве да ли сам се породила. Дошао је одмах да види дијете. Мислим да се баш обрадовао и да је доживио ту љубав када је први пут видио сина", испричала је.
Кристина је тада имала 23 године, а њен партнер 62.
Неколико дана након порођаја Кристина и њен партнер започели су заједнички живот у њеној породичној кући.
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"Послије седам-осам дана изашли смо из болнице и дошли код моје породице. Договорили смо се да будемо ту јер је кућа велика и да не плаћамо стан. Он је прешао из стана у којем је живио са супругом и дошао код нас да буде са дјететом. Опоравак ми је био баш тежак. Била сам психички и физички потонула, малаксала, имала сам проблеме са дојењем. Све што прати период послије порођаја било ми је тешко. Тешко ми је било да гледам своју породицу у очи послије свега. Они њега и даље гледају као странца. Повријеђени су и разочарани, али мислим да сам их ја више разочарала него он", наставила је своју исповијест.
Иако данас живе заједно и имају сина, Кристина отворено признаје да њихов однос није онакав какав је био на почетку.
"Не може туђа срећа да се темељи на нечијој несрећи. Оно што је његова супруга доживјела вратило се на неки начин и мени, јер он не може да промијени себе. Он не крије да има жене. Поноси се тиме. Мене то боли. Ја сам веома љубоморна и некада то превазиђе све мјере. На почетку не можете све да видите. Тек када кренете да живите са неким, схватите колико се разликујете. Он воли да одријема поподне, може сатима да сједи са телефоном и шаље ТикТокове, док сам ја навикла да устанем, организујем дан и стално нешто радим".
Разликују се, каже, и у односу према новцу.
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"Он гледа сваки динар, штеди и пребројава, а ја нисам навикла тако да живим. То ми је било баш тешко да прихватим", каже Кристина.
Кристина не жели да предвиђа будућност њиховог односа.
"Не знам шта ће бити за 10 или 20 година. Никада не треба планирати живот унапријед. Живот се преко ноћи промијени. Ја њега истински волим, али да ли ће то трајати, то не могу да гарантујем. Љубав може да дође и прође. Оно што ће нас заувијек повезивати јесте наше дијете. Већа срећа је дијете него мушкарац. Мушкарац је пролазна ствар, а дијете је једино богатство које остаје".
Иако је остала са партнером и данас са њим подиже дијете, Кристина каже да би, када би могла да врати вријеме, донијела другачију одлуку.
"Да могу да вратим вријеме, никада не бих бирала тај пут. Прво зато што сам кроз све ово много више ушла у вјеру и схватила неке ствари. Свјесна сам да се десило браколомство и да сам учествовала у томе. Осјећам грижу савјести и кривицу. Не дирајте брачну заједницу. Не кварите тамо гдје постоје парови, јер се све некако врати. Мене јако гризе савјест због те жене".
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Кристина посебно говори и о трудноћи коју је доживјела као преломни тренутак свог живота.
"Ако се деси непланирана трудноћа, добро размислите пре него што донесете одлуку. Ја нисам могла да прихватим абортус. За мене је дијете благослов", закључила је она.
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