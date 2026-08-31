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Кристина иза себе оставила шесторо дјеце: Преминула позната инфлуенсерка

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:26

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Кристина Ковачевић Хитрец
Фото: Инстаграм

Позната хрватска инфлуенсерка Кристина Ковачевић Хитрец, умрла је 30. августа 2026. године.

Кристина је у јавности била најпрепознатљивија као ауторка изузетно популарне Фејсбук странице "Мамин блог".

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Велику пажњу јавности привукла је захваљујући свом потпуно отвореном и искреном проговарању о темама мајчинства, породице и свакодневних изазова са којима се родитељи сусрећу.

Добитница награде "Понос Хрватске" и велика хуманитарка

Поред свог ангажовања на друштвеним мрежама, Кристина је била мајка шесторо дјеце. Била је позната по свом израженом хуманитарном раду, због чега је добила и награду "Понос Хрватске".

Активно је учествовала у бројним хуманитарним акцијама, сарађивала са различитим медијима и новинарима, а у јавности је била позната и по томе што је храбро указивала на друштвене проблеме и откривала поједине афере.

"Јуче се догодила трагедија"

Тужну вијест о њеној изненадној смрти подијелио је њен пријатељ Марин Влаховић.

"Јуче се догодила трагедија. Напустила нас је Кристина Ковачевић Хитрец, позната као 'Мамин блог', мајка шесторо дјеце, добитница награде Понос Хрватске, жена која је учествовала у бројним хуманитарним акцијама, сарађивала с разним медијима и новинарима, па и откривала поједине афере", написао је Влаховић у објави на друштвеним мрежама.

Влаховић се у свом опроштају осврнуо и на тамну страну популарности са којом се Кристина борила на друштвеним мрежама. Како је навео, упркос њеном сталном труду да помогне другима, Кристина се често суочавала са непријатностима на интернету.

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"Кристина се често сукобљавала на друштвеним мрежама и постојале су особе које су је систематски узнемиравале, али они који су је боље познавали кажу да је прије свега била добар човјек и да је увијек спремно помагала другима. Моје саучешће њеној породици. Почивала у миру, драга пријатељице", поручио је Влаховић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кристина Ковачевић Хитрец

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