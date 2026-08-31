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СНСД има кандидате за Парламент БиХ и у четири изборне јединице у ФБиХ

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 12:10

Коментари:

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СНСД има кандидате за Парламент БиХ и у четири изборне јединице у ФБиХ
Фото: АТВ

СНСД са својим кандидатима излази на изборе за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у четири од пет изборних јединица у Федерацији БиХ (ФБиХ), а од странака са сједиштем у Републици Српској свог кандидата још има и Листа за правду и ред.

У Изборној јединици један, која обухвата Унско-сански и Кантон 10, односно Ливањски кантон, СНСД је кандидовао Мирослава Трнинића, а Листа за правду и ред Мила Вучковића.

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Велибор Миливојевић кандидат је СНСД-а у Изборној јединици два, коју чине Херцеговачко-неретвански кантон и Западнохерцеговачки кантон, док је Славица Смиљанић приједлог ове странке у Изборној јединици четири, односно Зеничко-добојском и Средњобосанском кантону.

Недо Петровић је СНСД-ов кандидат у Изборној јединици пет, коју чине Тузлански и Посавски кантон, те Брчко дистрикт – опција ФБиХ.

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Са територије ФБиХ бира се 28 од укупно 42 посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Општи избори у БиХ ове године одржавају се 4. октобра и на њима се бирају чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједници Републике Српске, те посланици у Парламентарној скупштини БиХ, Народној скупштини Републике Српске, као и у Представничком дому Парламента ФБиХ и скупштинама 10 кантона у ФБиХ, преноси "Срна".

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