СНСД има кандидате за Парламент БиХ и у четири изборне јединице у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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СНСД са својим кандидатима излази на изборе за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у четири од пет изборних јединица у Федерацији БиХ (ФБиХ), а од странака са сједиштем у Републици Српској свог кандидата још има и Листа за правду и ред.
У Изборној јединици један, која обухвата Унско-сански и Кантон 10, односно Ливањски кантон, СНСД је кандидовао Мирослава Трнинића, а Листа за правду и ред Мила Вучковића.
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Велибор Миливојевић кандидат је СНСД-а у Изборној јединици два, коју чине Херцеговачко-неретвански кантон и Западнохерцеговачки кантон, док је Славица Смиљанић приједлог ове странке у Изборној јединици четири, односно Зеничко-добојском и Средњобосанском кантону.
Недо Петровић је СНСД-ов кандидат у Изборној јединици пет, коју чине Тузлански и Посавски кантон, те Брчко дистрикт – опција ФБиХ.
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Са територије ФБиХ бира се 28 од укупно 42 посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Општи избори у БиХ ове године одржавају се 4. октобра и на њима се бирају чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједници Републике Српске, те посланици у Парламентарној скупштини БиХ, Народној скупштини Републике Српске, као и у Представничком дому Парламента ФБиХ и скупштинама 10 кантона у ФБиХ, преноси "Срна".
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