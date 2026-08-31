Митровић: Анитидејтонски Франкенштајн води БиХ сигурном мирном распаду

"Има ту свакојаких ратника џихада за `грађанску државу БиХ`, па и оних са академским научним титулама. Али што каже народ - од свих будала, најгоре су школоване будале", написао је Митровић у колумни за "Глас Српске".

Друштво Милан Раковић из Косјерова шири производњу уз подршку Агенције за аграрна плаћања

Митровић је истакао да је право на политички устанак и остварење националних права потврђених Дејтонским споразумом најсветија дужност ове генерације српских политичара Републике Српске.

Подсјетио је да Устав БиХ изричито не дозвољава да се било којим другим актом – ни законом који би донијела парламентарна скупштина, поготово актима ПИК-а или високог представника мијења уставна структура БиХ додавањем надлежности нивоу БиХ којих нема у Уставу.

Хроника Пјешак тешко повријеђен у налету пежоа у три сата послије поноћи

"Много тога су искривили с циљем гушења Републике Српске и Срба, а и Хрвата у БиХ. И ником ништа. Све те измишљене надлежности `државе БиХ` и данас постоје по логици силе, преваре, подвале такозване међународне заједнице", навео је Митровић.

Он је упитао да ли се икада чуло или могло прочитати у сарајевским медијима ишта похвално о Републици Српској и Србима?

"Сваки дан се објављује нека пакост и злоба, омаловажавање, понижавање. Бјесомучни терор политичког Сарајева без изгледа да то икада престане. Зашто онда остати у заједници са таквом структуром?", нагласио је Митровић.

Друштво "Зелен гај" улаже у нове капацитете уз подршку Агенције за аграрна плаћања

Поновио је у Уставу БиХ јасно пише - сви народи имају право на самоопредјељење и на основу овог права, они слободно одређују свој политички статус и слободно обезбјеђују свој економски, социјални и културни развој.

"Поново је дошло вријеме да кажемо - куцнуо је час за политички устанак, за поштовање међународног права и Дејтонског споразума као једног од његових најважнијих докумената", закључио је Митровић.