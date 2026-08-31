"Зелен гај" улаже у нове капацитете уз подршку Агенције за аграрна плаћања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предузеће "Зелен гај" из Ламинаца, у власништву Ранка Сарајлића, већ 33 године успјешно послује без иједног дана блокаде.
Сарајлић је у пољопривреди још од 1979. године, док је предузеће "Зелен гај" основао давне 1993. године.
Данас се ово успјешно предузеће претежно бави узгојем житарица, махунарки и уљарица, као и савременим сточарством.
Са складишним капацитетом од чак 8.000 тона, ово имање представља огледни примјер увођења најсавременијих технологија у аграрни сектор, због чега је Сарајлић и добитник признања за технолошке иновације.
Свако проширење капацитета овог аграрног предузећа праћено је подршком кроз подстицајне мјере Агенције за аграрна плаћања Републике Српске.
"У већини случајева, за све што смо овдје направили остварили смо подстицаје преко Агенције за аграрна плаћања. За нови објекат за краве музаре већ имамо резервисана средства од 200.000 КМ. Сарадња је увијек по правилнику и закону, и свако ко испуни услове подстицај ће и добити“, истакао је Сарајлић.
Из Агенције за аграрна плаћања истичу да су оваква предузећа важан стуб развоја привреде Републике Српске и доказ да домаћа производња може бити раме уз раме са савременим европским стандардима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
28
10
26
10
23
10
17
10
12
Тренутно на програму