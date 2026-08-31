Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље

Аутор:АТВ редакција
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У Косјерову код Лакташа, у предузећу "Дарко Комерц", седамнаестогодишњи Остоја Секимић увелико обрађује 450 хектара земље.
Савремена механизација, комбајни и трактори набављени су уз директну помоћ подстицаја Агенције за аграрна плаћања.
"Ако хоћемо да се бавимо пољопривредом, то морамо вољети и од малих ногу радити са очевима да бисмо остали на својој земљи. Уз помоћ подстицаја и савремених машина остварујемо рекордне приносе", поручује млади Остоја Секимић.
Вршилац дужности директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић истиче да су овакви примјери највећа побједа рада на терену и доказ оправданости свих улагања.
"Остоја је риједак примјер момка који још нема 18 година, а већ је добрим кораком наслиједио свог оца и породично газдинство наставио у најбољем правцу. Једно је када сједимо у канцеларијама и обрађујемо захтјеве за подстицаје, а сасвим друга слика када изађемо на терен и видимо колико то људима значи за останак на селу“, истакао је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Трнинић.
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