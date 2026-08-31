Logo

Са 17 година Остоја обрађује 450 хектара земље

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 08:58

Коментари:

0
У Косјерову код Лакташа, у предузећу "Дарко Комерц", седамнаестогодишњи Остоја Секимић увелико обрађује 450 хектара земље.
Фото: АТВ

У Косјерову код Лакташа, у предузећу "Дарко Комерц", седамнаестогодишњи Остоја Секимић увелико обрађује 450 хектара земље.

Савремена механизација, комбајни и трактори набављени су уз директну помоћ подстицаја Агенције за аграрна плаћања.

"Ако хоћемо да се бавимо пољопривредом, то морамо вољети и од малих ногу радити са очевима да бисмо остали на својој земљи. Уз помоћ подстицаја и савремених машина остварујемо рекордне приносе", поручује млади Остоја Секимић.

Вршилац дужности директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић истиче да су овакви примјери највећа побједа рада на терену и доказ оправданости свих улагања.

"Остоја је риједак примјер момка који још нема 18 година, а већ је добрим кораком наслиједио свог оца и породично газдинство наставио у најбољем правцу. Једно је када сједимо у канцеларијама и обрађујемо захтјеве за подстицаје, а сасвим друга слика када изађемо на терен и видимо колико то људима значи за останак на селу“, истакао је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Трнинић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

Лакташи

Остоја Секимић

Александар Трнинић

Коментари (0)

Прочитајте више

Мост у бањалучком насељу Чесма

Бања Лука

Нова саобраћајница између Бањалуке и Челинца, ово су детаљи

1 ч

0
Поплаве Гранд Кањон

Свијет

Апокалиптичне поплаве у Америци, има мртвих и несталих

1 ч

1
Главни одбор СНСД-а

Република Српска

Сједница предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

1 ч

0
Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар

Србија

Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар

1 ч

0

Више из рубрике

Црвени аутомоил на ауто-путу.

Друштво

Измјена саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка

2 ч

0
Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

Друштво

Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

3 ч

0
Превозници на граници.

Друштво

Протест возача са Западног Балкана због ограничења боравка у Шенгенској зони

3 ч

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Друштво

Од њега тражимо помоћ, утјеху и исцјељење: Данас је велики празник

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

10

26

Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

10

23

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

10

17

Мијења се градски превоз у Бањалуци

10

12

Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима