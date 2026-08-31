Logo

Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 08:32

Коментари:

0
Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар
Фото: Pexel/Artem Saranin

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) Србије објавио је климатске изгледе за предстојећу јесен, а најновији подаци показују да су пред нама мјесеци пуни изненађења и екстремних метеоролошких обрта.

Према званичном извјештају за септембар и октобар, очекује се необично топло вријеме и продужетак љета, али и периоди са падавинама које ће бити изнад вишегодишњег просјека.

Необичан прелазни период

Климатски изгледи за почетак септембра доносе нам топло вријеме са температурама знатно изнад вишегодишњег просјека.

Пожар ватрогасци

Регион

Велики пожар у Хрватској: Гори складиште фабрике

Количина падавина у овој седмици биће у границама просека, са очекиваном сумом од 6 до 15 милиметара.

Одмах након тога, у периоду од 31. августа до 6. септембра, недјељна температура ваздуха наставља да буде изнад просјека уз одступање од око 2 степена.

Очекује се да ће максимална температура ваздуха у тим данима бити од 23 до 30 степена.

Током ове недјеље падавине ће такође бити око просјечних вриједности, са укупном сумом од 3 до 7 милиметара. Овакав увод у септембар јасно указује на то да нас чека топао прелазни период са љетним карактеристикама.

Обрт на мјесечном дијаграму за Београд

Мјесечни графикон најављује изузетно топло вријеме и драматичан недостатак падавина у главном граду Србије.

Прво осјетније, али краткотрајно освјежење стиже око 6. септембра када ће максимална температура пасти на 27 степени, а минимална на 16 степени. Ипак, нови топли талас већ 10. септембра поново подиже живу на 31 степен.

edita aradinovic instagram

Сцена

Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

Тек у другој половини мјесеца температуре лагано падају ка 26 степени на самом крају прогнозног периода. Највећа аномалија на графикону јесте скоро потпуни изостанак кише у Београду.

Тропски талас и обилне падавине обиљежиће почетак јесени

Најновије карте аномалија које користи РХМЗ показују да нас очекује неуобичајено топао септембар, али и количина падавина која ће бити изнад вишегодишњег просјека. У целој Србији средња мјесечна температура биће око 1 степен изнад просјечних вриједности. То значи да ће средња септембарска температура имати вриједности од 17 до 20 степени у нижим предјелима, док ће у брдско-планинским крајевима износити од 9 до 14 степени.

Процјењује се да ће средња максимална температура ваздуха за септембар бити од 24 до 26 степени у нижим предјелима, а на планинама од 14 до 19 степени.

Са друге стране, средња минимална температура биће од 11 до 15 степени, док ће у планинским предјелима износити од 7 до 10 степени.

Најзанимљивији климатски подаци за септембар

Прогнозира се чак од 13 до 17 љетних дана са максималном температуром ваздуха од 25 степени и више у нижим предјелима, док ће на планинама бити до 3 таква дана.

Доктор

Регион

Паника у комшилуку због опасне заразе: Хитно издата упозорења за грађане

Грађани ће морати да се спреме и за праве тропске врућине, јер се прогнозира до пет тропских дана у нижим предјелима, током којих ће максимална температура ваздуха достићи или прећи 30 степени.

Септембарска количина падавина биће изнад просјека, са прогнозираним вриједностима од 65 до 90 милиметара у нижим предјелима, и чак до 120 милиметара у планинским предјелима.

Очекивани број дана са падавинама у нижим предјелима износиће од 10 до 13, док ће у брдско-планинским крајевима киша падати и до 18 дана.

Кишни талас се наставља уз просјечне температуре

За разлику од септембра, у цијелој Србији се прогнозира просјечно топао октобар, али се кишни талас наставља јер ће количина падавина поново бити изнад вишегодишњег просјека. Ипак, пред крај мјесеца, односно током треће декаде октобра, поново нас очекују температуре које су за око 1 степен изнад просјека.

илу-трајект

Свијет

Капетан урадио нечувену ствар прије потонућа трајекта

Средња октобарска температура ваздуха имаће вриједности од 11 до 14 степени, а у планинским предјелима од 6 до 9 степени. Такође, прогнозира се средња максимална температура од 18 до 21 степен у нижим предјелима, док ће у планинским предјелима износити од 10 до 16 степени.

Средња минимална температура ваздуха кретаће се у интервалу од 6 до 10 степени, а на планинама од 3 до 6 степени.

Ево на шта још треба обратити пажњу током октобра:

  • Очекује се до три љетна дана у нижим предјелима, са максималном температуром ваздуха која иде до 25 степени и више.
  • Стижу нам и први озбиљни мразеви - прогнозира се до три мразна дана са минималном температуром ваздуха нижом од 0 степени у нижим предјелима, док ће на планинама тај број износити од четири до 10 мразних дана.
  • Укупна количина падавина биће изнад граница просјека, па се у нижим предјелима очекује од 40 до 80 милиметара кише, а у планинским предјелима до 90 милиметара.
  • Очекује се од 9 до 12 дана са падавинама у нижим предјелима, док ће у брдско-планинским крајевима бити до 14 таквих дана.

Какво нас вријеме чека до краја сезоне

Када се сумирају сезонски климатски изгледи за јесен, у Србији се прогнозира топла јесен са просјечном количином падавина. У већем дијелу Србије очекује се јесен са температуром ваздуха која је за око 2 степени изнад вишегодишњег просека.

РХМЗ сезонски изгледи показују да ће се средња јесења температура ваздуха у нижим предјелима кретати у интервалу од 12 до 15 степени, док ће у брдско-планинским предјелима износити од 7 до 11 степени, преноси "Блиц".

Љетни, кишни, мразни дани и падавине у сезони

  • Током јесење сезоне у нижим предјелима имаћемо од 15 до 25 љетних дана са максималном дневном температуром од 25 степени и више, док се на планинама прогнозира до четири таква дана.
  • Очекивани број мразних дана са минималном температуром ваздуха нижом од 0 степени износиће од шест до 10 у нижим предјелима, док ће на планинама тај број бити знатно већи - од 20 до 30 дана.
  • Просјечна количина падавина за цијелу јесен у већем дијелу Србије кретаће се у границама вишегодишњег просјека, у интервалу од 140 до 210 милиметара у нижим предјелима, док ће на планинама износити од 210 до 260 милиметара.
  • Очекује се да број кишних дана у нижим предјелима током јесење сезоне буде у интервалу од 28 до 34 дана, а у брдско-планинским предјелима тај број може достићи и до 45 дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јесен

Вријеме

вријеме у септембру

Временска прогноза

Временска прогноза за септембар

Временска прогноза за октобар

Коментари (0)

Више из рубрике

Јелена Јањић

Србија

Преминула једна од омиљених учитељица из школе ''Владислав Рибникар''

17 ч

0
Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-

Србија

Испливао узнемирујући снимак убиства Новице Елека

18 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Преврнуо се аутомобил на ауто-путу: Три особе заробљене у возилу

18 ч

0
Полиција Србија

Србија

Младић (23) избоден ножем у стомак: Задобио тешке повреде

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

10

26

Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

10

23

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

10

17

Мијења се градски превоз у Бањалуци

10

12

Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима