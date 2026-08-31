Чудна јесен пред нама: Објављена прогноза за септембар и октобар

Аутор:АТВ редакција
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Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) Србије објавио је климатске изгледе за предстојећу јесен, а најновији подаци показују да су пред нама мјесеци пуни изненађења и екстремних метеоролошких обрта.
Према званичном извјештају за септембар и октобар, очекује се необично топло вријеме и продужетак љета, али и периоди са падавинама које ће бити изнад вишегодишњег просјека.
Климатски изгледи за почетак септембра доносе нам топло вријеме са температурама знатно изнад вишегодишњег просјека.
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Количина падавина у овој седмици биће у границама просека, са очекиваном сумом од 6 до 15 милиметара.
Одмах након тога, у периоду од 31. августа до 6. септембра, недјељна температура ваздуха наставља да буде изнад просјека уз одступање од око 2 степена.
Очекује се да ће максимална температура ваздуха у тим данима бити од 23 до 30 степена.
Током ове недјеље падавине ће такође бити око просјечних вриједности, са укупном сумом од 3 до 7 милиметара. Овакав увод у септембар јасно указује на то да нас чека топао прелазни период са љетним карактеристикама.
Мјесечни графикон најављује изузетно топло вријеме и драматичан недостатак падавина у главном граду Србије.
Прво осјетније, али краткотрајно освјежење стиже око 6. септембра када ће максимална температура пасти на 27 степени, а минимална на 16 степени. Ипак, нови топли талас већ 10. септембра поново подиже живу на 31 степен.
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Тек у другој половини мјесеца температуре лагано падају ка 26 степени на самом крају прогнозног периода. Највећа аномалија на графикону јесте скоро потпуни изостанак кише у Београду.
Најновије карте аномалија које користи РХМЗ показују да нас очекује неуобичајено топао септембар, али и количина падавина која ће бити изнад вишегодишњег просјека. У целој Србији средња мјесечна температура биће око 1 степен изнад просјечних вриједности. То значи да ће средња септембарска температура имати вриједности од 17 до 20 степени у нижим предјелима, док ће у брдско-планинским крајевима износити од 9 до 14 степени.
Процјењује се да ће средња максимална температура ваздуха за септембар бити од 24 до 26 степени у нижим предјелима, а на планинама од 14 до 19 степени.
Са друге стране, средња минимална температура биће од 11 до 15 степени, док ће у планинским предјелима износити од 7 до 10 степени.
Прогнозира се чак од 13 до 17 љетних дана са максималном температуром ваздуха од 25 степени и више у нижим предјелима, док ће на планинама бити до 3 таква дана.
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Грађани ће морати да се спреме и за праве тропске врућине, јер се прогнозира до пет тропских дана у нижим предјелима, током којих ће максимална температура ваздуха достићи или прећи 30 степени.
Септембарска количина падавина биће изнад просјека, са прогнозираним вриједностима од 65 до 90 милиметара у нижим предјелима, и чак до 120 милиметара у планинским предјелима.
Очекивани број дана са падавинама у нижим предјелима износиће од 10 до 13, док ће у брдско-планинским крајевима киша падати и до 18 дана.
За разлику од септембра, у цијелој Србији се прогнозира просјечно топао октобар, али се кишни талас наставља јер ће количина падавина поново бити изнад вишегодишњег просјека. Ипак, пред крај мјесеца, односно током треће декаде октобра, поново нас очекују температуре које су за око 1 степен изнад просјека.
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Средња октобарска температура ваздуха имаће вриједности од 11 до 14 степени, а у планинским предјелима од 6 до 9 степени. Такође, прогнозира се средња максимална температура од 18 до 21 степен у нижим предјелима, док ће у планинским предјелима износити од 10 до 16 степени.
Средња минимална температура ваздуха кретаће се у интервалу од 6 до 10 степени, а на планинама од 3 до 6 степени.
Када се сумирају сезонски климатски изгледи за јесен, у Србији се прогнозира топла јесен са просјечном количином падавина. У већем дијелу Србије очекује се јесен са температуром ваздуха која је за око 2 степени изнад вишегодишњег просека.
РХМЗ сезонски изгледи показују да ће се средња јесења температура ваздуха у нижим предјелима кретати у интервалу од 12 до 15 степени, док ће у брдско-планинским предјелима износити од 7 до 11 степени, преноси "Блиц".
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