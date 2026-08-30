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Преврнуо се аутомобил на ауто-путу: Три особе заробљене у возилу

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:00

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

На улазу на ауто-пут код Змајева у Војводини, дошло је до превртања аутомобила, а три особе налазе се у возилу.

Аутомобил је завршио на крову, а према првим информацијама у њему су заробљене три особе.

За сада није познато како је дошло до незгоде нити у каквом су стању особе које су учествовале у удесу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

Ауто-пут

преврнуо се аутомобил

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