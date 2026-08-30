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Направите природни освјеживач за ормар помоћу само два састојка

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 15:28

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Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.
Фото: Atlantic Ambience/Pexels

Ако из ормара умјесто мириса свјеже гардеробе осјетите устајалу ноту, једноставан освјеживач можете направити сами.

Потребна су вам само пола шоље пиринча и етерично уље по избору, а од додатне опреме мала теглица, газа и гумица.

Пиринач сипајте у теглицу, додајте 15 до 20 капи етеричног уља и добро промијешајте. Отвор теглице прекријте газом и причврстите гумицом, па је поставите на стабилно мјесто међу гардеробом.

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За свјежији мирис можете користити лимун или наранџу, док су лаванда и еукалиптус добар избор за другачију арому, преноси Глас Српске.

Ипак, ако се у ормару осјећају влага или буђ, освјеживач неће ријешити проблем – најприје треба отклонити извор влаге и добро провјетрити простор.

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Тагови :

ормар

Одјећа

трикови

освјеживач

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