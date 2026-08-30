Направите природни освјеживач за ормар помоћу само два састојка

Аутор:АТВ редакција
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Ако из ормара умјесто мириса свјеже гардеробе осјетите устајалу ноту, једноставан освјеживач можете направити сами.
Потребна су вам само пола шоље пиринча и етерично уље по избору, а од додатне опреме мала теглица, газа и гумица.
Пиринач сипајте у теглицу, додајте 15 до 20 капи етеричног уља и добро промијешајте. Отвор теглице прекријте газом и причврстите гумицом, па је поставите на стабилно мјесто међу гардеробом.
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За свјежији мирис можете користити лимун или наранџу, док су лаванда и еукалиптус добар избор за другачију арому, преноси Глас Српске.
Ипак, ако се у ормару осјећају влага или буђ, освјеживач неће ријешити проблем – најприје треба отклонити извор влаге и добро провјетрити простор.
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