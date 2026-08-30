Кошарац: Спомен-соба ВРС ће бити подсјетник на стварање Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да ће спомен-соба Војске Републике Српске, за чију изградњу је данас постављен камен темељац на Хан Пијеску, бити подсјетник на часно стварање Републике Српске.
"Данашње полагање камена темељца симбол је нашељ опредјељења да смо уз све одлуке које су тада биле доношене. То су биле одлуке у интересу очувања српског националног идентитета у БиХ, српског народас и Репзблике Српске", рекао је Кошарац новинарима.
Република Српска
Додик са владикама о важним питањима за српски народ и цркву
Он је истакао да будућа покољења треба да знају како и на који начин је часно и поштено стварана Република Српске, која је отворена за све људе који желе да живе у њој.
"Овај објекат ће бити подсјетник на стварање Републике Српске и на нашу патриотску обавезу да је чувамо и да радимо за њу", рекао је Кошарац.
Он је навео да је поносан што је као бивши припадник Војске Републике Српске са оцем учествово у стварању Српске, те додао да му је данас, када обавља одређену функцију, увијек на памети шта могу урадити добро за Републику Српску.
"Никада нећу одустати од ње. Могу да покрећу поступке пред различитим судским инстанцама, али не могу нам забране љубав према Републици Српској. Моја љубав према Српској није усмјерена ни према коме. Имам право да волим свој народ и Републику и радим за њих", рекао је Кошарац.
Градови и општине
Положен камен темељац за изградњу спомен-собе ВРС у Хан Пијеску
Он је истакао да је данас на Сабору демобилисаних бораца Војске Републике Српске у Хан Пијеску показана озбиљна енергија и снага да се заједно са институцијама Српске настави рад на очувању и развијању Републике.
На Хан краму код Хан Пијеска данас је положен камен темељац за изградњу спомен-собе Војске Републике Српске.
(Срна)
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