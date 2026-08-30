Положен камен темељац за изградњу спомен-собе ВРС у Хан Пијеску

Аутор:АТВ редакција
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На Хан краму код Хан Пијеска данас је положен камен темељац за изградњу спомен-собе Војске Републике Српске.
Камен темељац на мјесту некадашњег мотела "Јела" положили су начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин и пензионисани генерал МУП-а Републике Српске Љубиша Боровчанин, преноси "Срна".
Чланови Удружења бораца 43. приједорске моторизоване бригаде Војске Републике Српске и њихових потомака уручили су Ђурићу сувенир на којем пише "Република Српска
земља оца мог, земља браће моје, земља наших потомака".
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да ће спомен-соба Војске Републике Српске, за чију изградњу је данас постављен камен темељац на Хан Пијеску, бити подсјетник на часно стварање Републике Српске.
"Данашње полагање камена темељца симбол је нашељ опредјељења да смо уз све одлуке које су тада биле доношене. То су биле одлуке у интересу очувања српског националног идентитета у БиХ, српског народас и Републике Српске", рекао је Кошарац новинарима.
Он је истакао да будућа покољења треба да знају како и на који начин је часно и поштено стварана Република Српске, која је отворена за све људе који желе да живе у њој.
"Овај објекат ће бити подсјетник на стварање Републике Српске и на нашу патриотску обавезу да је чувамо и да радимо за њу", рекао је Кошарац.
Он је навео да је поносан што је као бивши припадник Војске Републике Српске са оцем учествово у стварању Српске, те додао да му је данас, када обавља одређену функцију, увијек на памети шта могу урадити добро за Републику Српску.
"Никада нећу одустати од ње. Могу да покрећу поступке пред различитим судским инстанцама, али не могу нам забране љубав према Републици Српској. Моја љубав према Српској није усмјерена ни према коме. Имам право да волим свој народ и Републику и радим за њих", рекао је Кошарац.
Он је истакао да је данас на Сабору демобилисаних бораца Војске Републике Српске у Хан Пијеску показана озбиљна енергија и снага да се заједно са институцијама Српске настави рад на очувању и развијању Републике.
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