Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Мостара

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Хеликоптер Оружаних снага БиХ ангажован је на гашењу пожара на подручју Дрежнице код Мостара.

"Током више од четири сата лета у веома тешким условима, на пожариште је избачено 22.000 литара воде", саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара. Пожар на подручју Дрежнице захватио је више хектара шуме. (Срна)

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