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Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Мостара

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:47

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Фото: James Lee/Pexels

Хеликоптер Оружаних снага БиХ ангажован је на гашењу пожара на подручју Дрежнице код Мостара.

"Током више од четири сата лета у веома тешким условима, на пожариште је избачено 22.000 литара воде", саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Пожар на подручју Дрежнице захватио је више хектара шуме.

(Срна)

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Тагови :

Мостар

пожар

Хеликоптер

ОС БиХ

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