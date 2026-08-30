Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Мостара

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер Оружаних снага БиХ ангажован је на гашењу пожара на подручју Дрежнице код Мостара.
"Током више од четири сата лета у веома тешким условима, на пожариште је избачено 22.000 литара воде", саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
Пожар на подручју Дрежнице захватио је више хектара шуме.
(Срна)
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