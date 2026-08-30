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Пожари и даље бјесне у Невесињу: На снази ванредно стање

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 12:02

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Ватрогасци се боре са пожаром у Невесињу.
Фото: АТВ

На подручју општине Невесиње и даље је на снази ванредно стање због драматичне ситуације са пожарима. Ватрена стихија у рејону планина не јењава, а надљудске напоре на терену улаже свега 14 ватрогасаца који су на крају снага.

Иако су људи потпуно исцрпљени, непрекидним дежурствима успијевају да зауставе ватру и одбране куће.

"Може се рећи да су пожари, на жалост, још живи, поготово у рејону планине. Готово сваког дана и сваке ноћи запријете поједином насељу, али ватрогасна јединица сталним дежурствима одбија пожар од насељених мјеста и чекамо кишу да се пожар угаси", изјавио је за АТВ начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић.

Ситуација је изузетно тешка јер малобројне екипе већ данима немају одмора, па је помоћ у људству и падавинама једини спас за ову општину.

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Тагови :

Невесиње

пожар

гашење пожара

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