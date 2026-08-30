Дјевојчица преживјела четири дана затрпана у блату, снимак расплакао све

Аутор:АТВ редакција
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Седмогодишња дјевојчица спасена је жива из блата четири дана након разорне бујичне поплаве која је погодила Непал.
Четири дана након катастрофалне бујичне поплаве у Непалу, која је разорила подручја уз ријеке Бхотекоши и Тришули, у суботу поподне спасена је седмогодишња дјевојчица.
Дјевојчица је пронађена жива затрпана у Тимуреу, у општини Госаинкунда, у округу Расуа.
„Тим који је ангажован из 20. чете Оружаних полицијских снага Непала у Дунчеу спасао је дјевојчицу по имену Ширганга Ичаи Магар. Пронађена је прекривена блатом и повријеђена”, навеле су власти.
Полицајци који су учествовали у спасавању навели су да је дјевојчица хеликоптером пребачена у Окружну болницу у Дунчеу на лијечење.
Главни хирург болнице у Дунчеу Сунил Кумар Дас рекао је да је здравствено стање спасене дјевојчице било критично, због чега је упућена у Универзитетску наставну болницу у Катмандуу на даље лијечење.
Раније су спасени и родитељи дјевојчице мајка Гита Ичаимагар и отац Лок Бахадур Ичаимагар који раде у експозитури једне банке у Тимуреу. Они су хеликоптером пребачени у Катманду на лијечење.
Према ријечима инспектора Оружаних полицијских снага Соман Гурунга, породица је поријеклом из округа Аргаканчи.
Подсјетимо, у Непалу је у поплавама, на граници са Кином, погинуло најмање 734 особа, док се 2.498 води као нестало.
Кинески државни медији су пренијели да је са њихове стране границе, у региону граничног прелаза Ђиронг на Тибету, погинуло 16 особа, док је 546 нестало.
Прелаз Ђиронг је главни пут за туристе који пјешаче од главног града Непала, Катмандуа до свете планине Каилаш на кинеском Тибету. Поплаве су се догодиле током јутарњих сати 26. августа, након што се активирало клизиште на Хималајима које је изазвало распадање глечера. Према подацима Америчког геолошког института, удар огромне масе леда у дно долине регистрован је као сеизмички догађај магнитуде 5,2 степени по Рихтеровој скали за земљотресе, а велике количине леда и камења које су доспјеле у ријеку изазвале су поплаве, преноси Телеграф.рс.
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