Минић: Увијек ћемо се сјећати наших бораца и свих оних који су за Републику Српску дали живот

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће Република Српска завршити посао тражења несталих у Одбрамбено-отаџбинском рату, те да ће јачати своје капацитете како не би биле узалудне српске жртве.
"Увијек ћемо се сјећати наших бораца и свих оних који су за Републику Српску дали живот, те јачати Српску и њене капацитете како њихова жртва не би била узалудна", рекао је Минић у Петрову на обиљежавању Дана несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Република Српска
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Минић је указао да српске мајке немају гдје да упале свијећу за своје потомке које и даље траже, те поручио да је вријеме да се то промијени.
"И зато са овог мјеста желимо да поручимо да су Срби имали страшне жртве, да су били нападнути, да су се бранили на својим вишевјековним огњиштима, да су их нападали НАТО, те муџахедини, који су сјекли српске главе и са њима играли фудбал", рекао је Минић.
Ако свијет то не види, каже Минић, ми то видимо и желимо да се то зна.
Истакао је да Срби у Српској не смију бити наивни, да морају бити јединствени и јаки са Србијом уколико желе да сачувају своју републику.
"Мислите да се опет не би везале заставе, да нас опет не би прогањали, да нам опет не би сјекли главе, мислите да би било другачије? Је л' видите какве поруке добијамо?", упитао је Минић.
Он је рекао да из тог разлога Република Српска мора да има капацитет који подразумијева снагу да заштити свој народ.
Република Српска
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Минић је нагласио да Републику Српску треба јачати и тражити савезнике да јој се не би поновило страдање као у протеклом рату.
"Они који траже неку алтернативу, она не постоји. У свијету је дошло до поларизације и дошло до јасне диференцијације добра и зла. Ми смо на страни добра", навео је Минић.
Према његовим ријечима, српска тробојка је увијек била на правој страни историје, никада фашизма и нацизма.
"Нека живи Република Српска!", поручио је Минић.
У Петрову се данас обиљежава Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Република Српска
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Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату од 2021. године у Републици Српској се обиљежава 30. августа, када је и Међународни дан несталих установљен у знак сјећања на жртве ратова, злочина против човјечности и кршења људских права.
(Срна)
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