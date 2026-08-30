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У БиХ покренута апликација која омогућава анонимну пријаву насиља

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:25

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

У БиХ почела је да ради апликација "Пријави насиље", која жртвама омогућава да анонимно и безбједно, у неколико корака, пријаве насиље надлежним институцијама, а систем покрива цијелу земљу и нуди директан приступ полицији, СОС линијама и сигурним кућама.

Систем обухвата цијелу БиХ и омогућава претрагу и контакт са осам сигурних кућа широм земље, нуди девет унапријед припремљених образаца за пријаву, директан приступ трима СОС линијама и броју 122, као и детаљан безбједносни план.

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Апликацију је развила иницијатива "Кошница", а јавност је о њеном активирању обавијестио посланик у Скупштини КС Фарук Селмановић, наводећи да је пројекат настао захваљујући грађанима, након што власти нису показале интересовање за такво рјешење.

(Танјуг)

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