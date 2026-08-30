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Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:13

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Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама
Фото: Unsplash

Њемачка полиција трага за Србином који је извео филмско бјекство из затвора. Холивудски бијег из затвора у Дуизбургу-Хамборну 35-годишњак извео је рано јутрос, саопштило Министарство правде Сјеверне Рајне-Вестфалије.

Србин је наводно уклонио решетке са прозора своје ћелије. Како је рекао портпарол министарства, могуће је да их је пресјекао тестером. Како је дошао до алата - није познато.

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Потом се Саша Д. провукао кроз веома узак отвор, попео уз фасаду и савладао заштиту на ивици крова. Преко крова затвора у Дуизбургу, у Сјеверној Рајни-Вестфалији, на крају је побјегао на слободу.

Бјегунац је серијски провалник

Министар правде Сјеверне Рајне-Вестфалије Бењамин Лимбах рекао је да је "данашње бјекство апсолутно неприхватљиво" и да је највећи приоритет сада брзо хапшење одбјеглог притвореника.

Инцидент би требало да буде детаљно испитан. На лицу мјеста истрагу спроводи стручњак за безбједност из министарства.

"Детаљно ћемо утврдити како је могло да дође до овог безбједносног пропуста како бисмо на основу резултата одмах предузели неопходне мјере", рекао је Линбах.

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Затвореник се од 10. фебруара налазио у притвору због сумње да је починио крађу, а сматра се такозваним "путујућим починиоцем". Ријеч је о криминалцима без сталног пребивалишта у Њемачкој, који у земљу долазе само како би починили кривична дјела.

Такве групе најчешће у серијама извршавају провале у станове или краду аутомобиле.

Бјегунац је познат полицији, а према информацијама БИЛД-а, због двије провале у станове у Оберхаузену 20. маја 2026. године осуђен је на шестогодишњу затворску казну.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Њемачка

Затвор

бјекство из затвора

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