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Песков: Руске снаге напредују дуж свих линија фронта

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 12:53

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Руске снаге напредују дуж свих линија фронта и њихов напредак је очигледан, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Напредак је очигледан, а динамика је апсолутно позитивна за нас", каже Песков.

Он је навео да је Кијев одбио да разговара о мирном рјешењу сукоба, чиме је приморао руске снаге да наставе да напредују на бојном пољу.

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Руске оружане снаге систематски нападају војну инфраструктуру у Украјини и посљедице се осјећају, констатовао је Песков.

Он је нагласио да Русија напада у Украјини само војне објекте и објекте повезане са војском.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Песков

Кремљ

Русија

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