Песков: Руске снаге напредују дуж свих линија фронта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руске снаге напредују дуж свих линија фронта и њихов напредак је очигледан, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Напредак је очигледан, а динамика је апсолутно позитивна за нас", каже Песков.
Он је навео да је Кијев одбио да разговара о мирном рјешењу сукоба, чиме је приморао руске снаге да наставе да напредују на бојном пољу.
Србија
Пијан гађао супругу лаптопом у главу, па је давио и пријетио јој ножем
Руске оружане снаге систематски нападају војну инфраструктуру у Украјини и посљедице се осјећају, констатовао је Песков.
Он је нагласио да Русија напада у Украјини само војне објекте и објекте повезане са војском.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Градови и општине
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
19
15
18
15
15
15
06
14
53
Тренутно на програму