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Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:30

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Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У пуцњави у близини рејв журке у швајцарском граду Арау погинуло је и повријеђено више особа, саопштила је кантонална полиција.

У пуцњави која се догодила у близини мјеста гдје се одржавала рејв журка у граду Арау, на сјеверу Швајцарске, у суботу увече погинуло је неколико људи, саопштила је кантонална полиција Арауа на платформи Икс.

За сада није познато одакле су меци испаљени. Полиција је позвала грађане да избјегавају ово подручје док истрага о инциденту траје, док идентитет починилаца и околности које су довеле до пуцњаве још нису познати.

Према незваничним информацијама које се могу наћи на друштвеним мрежама, у нападу је убијено троје, а рањено седморо људи. Ријеч је о изјавама свједока које је пренио њемачки лист Блик, а наводно се помињу четири осумњичена починиоца, преноси Ле Фигаро.

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Тагови :

Пуцњава

Швајцарска

Црна хроника свијет

истрага

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