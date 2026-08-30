Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених

Аутор:АТВ редакција
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У пуцњави у близини рејв журке у швајцарском граду Арау погинуло је и повријеђено више особа, саопштила је кантонална полиција.
У пуцњави која се догодила у близини мјеста гдје се одржавала рејв журка у граду Арау, на сјеверу Швајцарске, у суботу увече погинуло је неколико људи, саопштила је кантонална полиција Арауа на платформи Икс.
‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]— Little Think Tank (@L_ThinkTank) August 30, 2026
🔸️ De multiples victimes signalées lors d’une fusillade survenue dans une rave party à Aarau. Une importante opération de secours est actuellement en cours. Le secteur a été bouclé et la police demande à la population de rester à l’écart de la zone.…
За сада није познато одакле су меци испаљени. Полиција је позвала грађане да избјегавају ово подручје док истрага о инциденту траје, док идентитет починилаца и околности које су довеле до пуцњаве још нису познати.
Према незваничним информацијама које се могу наћи на друштвеним мрежама, у нападу је убијено троје, а рањено седморо људи. Ријеч је о изјавама свједока које је пренио њемачки лист Блик, а наводно се помињу четири осумњичена починиоца, преноси Ле Фигаро.
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