Песков: Нема основа за побољшање односа са Бриселом

Аутор:АТВ редакција
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Тренутно нема основа за побољшање односа између Русије и Европе, која мобилише војне ресурсе против Русије, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Не видим ниједан разлог да се надамо побољшању наших односа са Европом у овом тренутку. Ова генерација политичара на власти спремна је за конфронтацију, и то не само ријечима већ и дјелима", рекао је Песков новинарима.
Он је додао да Европа мобилише све војне капацитете и да их усмјерава на Русију, што је чини страном у војној акцији против Русије, преноси Срна.
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