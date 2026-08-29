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Песков: Нема основа за побољшање односа са Бриселом

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 15:40

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Тренутно нема основа за побољшање односа између Русије и Европе, која мобилише војне ресурсе против Русије, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Не видим ниједан разлог да се надамо побољшању наших односа са Европом у овом тренутку. Ова генерација политичара на власти спремна је за конфронтацију, и то не само ријечима већ и дјелима", рекао је Песков новинарима.

Он је додао да Европа мобилише све војне капацитете и да их усмјерава на Русију, што је чини страном у војној акцији против Русије, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Руска војна операција 2026

Брисел

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