Пожар захватио прихватилиште за избјеглице: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе повријеђене су усљед удисања дима у пожару који је избио у прихватилишту за избјеглице у берлинској четврти Шпандау, док је неколико стотина становника објекта евакуисано на безбједно, саопштили су данас ватрогасци.
Пожар је избио на четвртом спрату шестоспратне зграде из за сада неутврђених разлога, а запалио се инвентар у објекту.
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Дим се проширио ходницима, степеништем и собама, наводи Шпигел.
Присутно особље обезбјеђења почело је да гаси пожар различитим противпожарним апаратима прије доласка ватрогасаца.
Ватрогасна служба интервенисала је са 26 возила и 74 припадника и брзо угасила пожар, чиме је спријечено његово даље ширење.
Три особе морале су да буду збринуте у болници због повреда изазваних удисањем дима.
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Дио зграде који је захватио пожар за сада није погодан за становање, због чега ће око 50 људи привремено морати да буде смјештено на другој локацији.
(Танјуг)
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