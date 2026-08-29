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Пожар захватио прихватилиште за избјеглице: Има повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 12:12

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Четири особе повријеђене су усљед удисања дима у пожару који је избио у прихватилишту за избјеглице у берлинској четврти Шпандау, док је неколико стотина становника објекта евакуисано на безбједно, саопштили су данас ватрогасци.

Пожар је избио на четвртом спрату шестоспратне зграде из за сада неутврђених разлога, а запалио се инвентар у објекту.

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Дим се проширио ходницима, степеништем и собама, наводи Шпигел.

Присутно особље обезбјеђења почело је да гаси пожар различитим противпожарним апаратима прије доласка ватрогасаца.

Ватрогасна служба интервенисала је са 26 возила и 74 припадника и брзо угасила пожар, чиме је спријечено његово даље ширење.

Три особе морале су да буду збринуте у болници због повреда изазваних удисањем дима.

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Дио зграде који је захватио пожар за сада није погодан за становање, због чега ће око 50 људи привремено морати да буде смјештено на другој локацији.

(Танјуг)

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Тагови :

Берлин

Њемачка

пожар

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