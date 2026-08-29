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Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 12:57

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Тамни облаци над Бањалуком
Фото: АТВ

Тамни облаци прекрили су у суботу послијеподне највећи град Републике Српске Бањалуку, наговјештавајући промјену времена, коју су метеоролози и најавили.

Осим црних облака, у Бањалуци је почео да дува и јачи вјетар.

Тамни облаци над Бањалуком

Метеоролози су најавили промјену времена, али су истакли да ће она бити кратког даха.

У поједине дијелове Републике Српске невријеме, праћено ледом, је већ стигло.

Тако је код Козарске Дубице падао лед величине Јајета. О томе детаљније прочитајте на линку у наставку.

Лед код Козарске Дубице

Друштво

Лед величине јајета: Стигло невријеме у дијелове Српске

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Тагови :

облаци

Бањалука

невријеме

вјетар

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