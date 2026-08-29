Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тамни облаци прекрили су у суботу послијеподне највећи град Републике Српске Бањалуку, наговјештавајући промјену времена, коју су метеоролози и најавили.
Осим црних облака, у Бањалуци је почео да дува и јачи вјетар.
Метеоролози су најавили промјену времена, али су истакли да ће она бити кратког даха.
У поједине дијелове Републике Српске невријеме, праћено ледом, је већ стигло.
Тако је код Козарске Дубице падао лед величине Јајета. О томе детаљније прочитајте на линку у наставку.
Друштво
Лед величине јајета: Стигло невријеме у дијелове Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму