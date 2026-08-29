Хидроелектрана у Мађарској затворена због ниског водостаја ријеке Тисе

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Хидроелектрана "Тисалек" у Мађарској затворена је због ниског водостаја ријеке Тисе, изјавио је посланик Петер Лајош Шакач.
Шакач је рекао да је примарни задатак хидроелектране регулисање протока воде, а да је производња електричне енергије њена секундарна функција, преноси мађарски "Индекс".
Шакач је додао да је даље снабдијевање електричном енергијом околне регије обезбијеђено и да нуклеарна електрана "Пакш" ради пуним капацитетом.
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Стручњаци непрестано раде на управљању расположивим водним ресурсима и прилагођавању тренутној ситуацији.
Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је у сриједу да је атомска централа "Пакш" поново достигла максимални капацитет и да функционишу сва четири њена реактора и свих осам турбина.
(Срна)
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