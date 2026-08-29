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Хидроелектрана у Мађарској затворена због ниског водостаја ријеке Тисе

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29.08.2026 13:18

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Сликовит поглед на хидроелектрану окружену бујним зеленилом и планинама, под облачним небом.
Фото: Quang Nguyen Vinh/Pexels

Хидроелектрана "Тисалек" у Мађарској затворена је због ниског водостаја ријеке Тисе, изјавио је посланик Петер Лајош Шакач.

Шакач је рекао да је примарни задатак хидроелектране регулисање протока воде, а да је производња електричне енергије њена секундарна функција, преноси мађарски "Индекс".

Шакач је додао да је даље снабдијевање електричном енергијом околне регије обезбијеђено и да нуклеарна електрана "Пакш" ради пуним капацитетом.

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Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је у сриједу да је атомска централа "Пакш" поново достигла максимални капацитет и да функционишу сва четири њена реактора и свих осам турбина.

(Срна)

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Тагови :

Мађарска

Хидроелектрана

низак водостај

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