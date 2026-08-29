Испливао људски олош: Извукли тијело жене па згрозили све оним што су урадили

Аутор:АТВ редакција
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Шок у Непалу изазвао је снимак на којем се виде двојица мушкараца како скидају накит са мртве жене након катастрофалних поплава које су погодиле земљу.
Власти су ухапсиле 25-годишњег Мадана Гурунга и 38-годишњег Умеша Чаудхарија, након што се на друштвеним мрежама проширио снимак за који се наводи да приказује њихову акцију.
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Инцидент се догодио након смртоносних поплава које су погодиле Непал и иза себе оставиле стотине мртвих и огромну материјалну штету.
Жену је однијела набујала вода, а њено тијело завршило је у ријеци Нарајани. На снимку који се проширио интернетом види се како двојица мушкараца користе гране како би тијело довукли до обале.
Након тога, један од њих наводно скида златне минђуше које је мртва жена носила.
Снимци су изазвали бурне реакције на друштвеним мрежама, након чега је полиција покренула истрагу.
Након анализе снимка, полиција је идентификовала двојицу мушкараца као 25-годишњег Мадана Гурунга и 38-годишњег Умеша Чаудхарија.
मृतकको कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा । pic.twitter.com/pnPlnQPn9j— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
Осумњичени су пронађени и ухапшени у четвртак на подручју аутобуске станице Покхара Бус Парк, у Баратпуру.
Пребачени су у полицијску управу у Читвану, гдје се истрага наставља.
За сада није разјашњено да ли су против њих званично подигнуте оптужнице.
Начелник полиције у Читвану Рамешвар Паудел поручио је да крађе на рачун жртава катастрофе неће бити толерисане. Како је навео, полицијске снаге су мобилисане како би одмах истражиле сличне пријаве и пред лице правде извеле све који су умијешани.
Власти су истовремено позвале грађане да одмах обавијесте полицију уколико примијете пљачку, крађу или било какво друго незаконито понашање према жртвама поплава.
Истовремено, операције потраге и спасавања настављају се у подручјима која су погодиле огромне количине воде, блата и рушевина које су опустошиле насеља на Хималајима.
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Према најновијим подацима, у Непалу је погинуло најмање 616 људи, док се око 2.500 особа и даље води као нестало, међу њима је и једна држављанка Србије.
Катастрофа се повезује са урушавањем огромне масе глечера у подручју границе Непала и Тибета, што је изазвало огроман талас воде, блата, стијена и рушевина.
Након прве катастрофе, још једна опасност изазвала је велику забринутост власти. Стијене, блато и рушевине формирали су природну брану на ријеци у том подручју, због чега је настало ново језеро.
У почетку се страховало да би накупљање огромне количине воде могло да изазове нови катастрофални поплавни талас.
Језеро је на крају почело да се излива, због чега су поједине спасилачке операције привремено биле обустављене. Ипак, најновије процјене наводе да је опасност од другог поплавног таласа сличне јачине као у првобитној катастрофи сада знатно мања.
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Потрага за несталима наставља се у изузетно тешким условима, пошто су уништени путеви, мостови и читава насеља.
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