Милионска инвестиција: Швајцарци селе производњу у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Швајцарска компанија из групације ИмКат Холдинг АГ, сестринска фирма погодна "Тиса Босниа", преселиће призводњу у Босну и Херцеговину.
Потврдио је ово Адис Здрно, директор "Тиса Босниа", током разговора са градоначелником Новог Травника Стјепаном Дујом, истичући да ће производња бити премјештена у овај град.
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Према његовим ријечима, пресељење производње значиће нову инвестицију чија би вриједност могла износити око 1,5 милиина конвертибилних марака.
"Припреме су још у току, а очекујемо да ће пресељење бити реализовано током 2027. године. До тада морамо припремити своја постројења и проширити капацитете. Тренутно послујемо на приближно 5.000 квадратних метара, али нам стижу машине великих габарита, због којих ћемо морати прилагодити и конструкцију постојећег простора", појаснио је Зрно.
"Тиса Босниа" послује у оквиру швицарске групације ИмКат Холдинг АГ, а производи техничке тканине од стаклених влакана које се користе у индустрији брусних и резних плоча.
Фирма тренутно запошљава 22 радника, већином жена, док ће најављена инвестиција захтијевати запошљавање знатно већег броја људи.
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"И ми смо се суочили с изазовима које је донио рат у Ирану, прије свега с драстичним поскупљењем сировина и смањеном потражњом, али се ситуација у нашем случају стабилизовала. Наше тржиште није значајно Босна и Херцеговина. Највећи дио производње извозимо у државе Европе, али и на прекоокеанска тржишта, на примјер у Аргентину“, казао је Зрно, преноси Град Бусовача.
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