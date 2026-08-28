Суша узима данак у пољопривреди у Српској

Аутор:Лана Остојић
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Екстремне временске непогоде, суше, пожари и климатске промјене тренутно наносе највеће и најмјерљивије директне штете европској привреди.
Штете има и код нас, највише код кукуруза. Причу има Лана Остојић.
Суша ове године већ узима данак у пољопривреди. Кукуруз је међу најпогођенијим културама. Високе температуре и недостатак падавина оставили су посљедице.
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Желимир Ћирић бави се пољопривредом 20 година, а ове године очекује упола мањи принос.
"Лијевче поље највећи губици, а око 50% сигурно да су губици на кукурузу", каже за АТВ Ћирић и додаје:
"Наводњавање је добра ствар само што су код мене претежно уситњене парцеле тако да не могу све наводњавати један дио наводњавамо један дио није и то је губици су баш, 50% сигурно".
Боље су прошли они који имају наводњавање. Код поврћа које је било обезбијеђено водом, штете су знатно мање.
Годинама се у ову земљу улагало. И новац и рад. Оно што се не може контролисати су временске прилике. Сада се на њивама сабира цијена овогодишње суше.
Све више пажње посвећује се и томе шта се сије. На огледним парцелама ресорно Министарство прати како различити хибриди кукуруза, сунцокрета и соје подносе сушу и који дају најбоље резултате.
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"На парцелама које нису наводњавање кукуруз је у јако лошем стању, ту се очекује јако низак принос – око 3 тоне по хектару, можда чак и ниже. Код кукуруза који је наводњаван много је у бољем стању и очекују се много виши приноси – до 10 тона по хектару и више", рекла је Бојана Панић из Ресора за пружање стручних услуга, Подручна јединица Градишка при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Тропски дани низали су се више од мјесец дана. Штете су, кажу стручњаци, сваке године све веће.
"Овамо гдје немамо систем за наводњавање штете су огромне, 60-90% ћемо имати мањи принос. Ја стално спомињем да би тамо гдје је могуће – да се направе неки базени, да се током јесењег и зимског периода акумулира што већа количина воде – да одатле током љетних периода можемо да вршимо наводњавање", истакао је Дејан Супић, помоћних директора за метеорологију у Хидрометеоролошком заводу Републике Српске.
Овогодишње штете ће се тек збрајати. Оно што је извјесно јесте да ће улагање у наводњавање бити међу најважнијим ставкама у годинама које долазе.
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