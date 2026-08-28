Продужена лиценца НИС-у до 30. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД продужила је лиценцу Нафтној индустрији Србије до 30. септембра, објавио је РТС.
Компанија НИС је Министарству финансија САД 21. августа поднијела нови захтјев за издавање посебне лиценце како би могла несметано да настави оперативне активности.
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ОФАК је до 28. августа продужио лиценцу и мађарској компанији МОЛ за преговоре са Гаспромњефтом о продаји руског већинског власништва у НИС-у, као и Јадранском нафтоводу.
(Срна)
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