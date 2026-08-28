Нафташи најавили: Ево када би могло да појефтини гориво у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Дизел на бензинским пумпама у просјеку кошта од 3,41 до 3,49 КМ.
Што се нафте тиче, њена цијена је била неколико дана у паду, док је данас забиљежен раст.
Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске истичу да би и цијене на пумпама од средине следеће седмице могле да падну.
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Након незапамћено ниских стигле промјене цијена прасића
"Цијена барела је неколико дана падала, а данас је забиљежен одређени раст. Ако пад цијене сирове нафте буде настављен наредних дана, средином следеће седмице могло би да дође и до појефтињења на бензинским пумпама у Српској. Отприлике, дизел би од сриједе могао да буде јефтинији 5-7 фенинга", кажу за "Српскаинфо" у овој групацији.
Подсјетимо, по избијању рата на Блиском истоку, кренуле су да расту и цијене горива у Српској. У једном моменту, литар дизела је коштао и до 4 КМ.
Прије избијања поменуте кризе, литар дизела у Српској је у просјеку коштао око 2,3 КМ.
Возачи истичу да су актуелне цијене превисоке.
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"У односу на прије пола године, гориво је драстично скупље. Некада се резервоар могао напунити за неких 120 КМ, а сада треба и више од 170 КМ. То није мала разлика", поручује један Бањалучанин.
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