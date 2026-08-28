Logo

Нафташи најавили: Ево када би могло да појефтини гориво у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 21:03

Коментари:

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Фото: АТВ

Дизел на бензинским пумпама у просјеку кошта од 3,41 до 3,49 КМ.

Што се нафте тиче, њена цијена је била неколико дана у паду, док је данас забиљежен раст.

Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске истичу да би и цијене на пумпама од средине следеће седмице могле да падну.

Прасићи

Економија

Након незапамћено ниских стигле промјене цијена прасића

"Цијена барела је неколико дана падала, а данас је забиљежен одређени раст. Ако пад цијене сирове нафте буде настављен наредних дана, средином следеће седмице могло би да дође и до појефтињења на бензинским пумпама у Српској. Отприлике, дизел би од сриједе могао да буде јефтинији 5-7 фенинга", кажу за "Српскаинфо" у овој групацији.

Подсјетимо, по избијању рата на Блиском истоку, кренуле су да расту и цијене горива у Српској. У једном моменту, литар дизела је коштао и до 4 КМ.

Прије избијања поменуте кризе, литар дизела у Српској је у просјеку коштао око 2,3 КМ.

Возачи истичу да су актуелне цијене превисоке.

Акција Кетеринг

Хроника

Објављени детаљи оптужнице против Шмрка и Магле

"У односу на прије пола године, гориво је драстично скупље. Некада се резервоар могао напунити за неких 120 КМ, а сада треба и више од 170 КМ. То није мала разлика", поручује један Бањалучанин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Цијене горива

Појефтињење

Коментари (0)

Више из рубрике

Прасићи

Економија

Након незапамћено ниских стигле промјене цијена прасића

2 ч

0
Кукуруз претрпио велику штету од суше

Економија

Суша узима данак у пољопривреди у Српској

4 ч

0
Минић отворио нови објекат за тов пилића у Пелагићеву

Економија

Минић отворио нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм"

6 ч

0
Хуманоидни робот игра стони тенис са човјеком током презентације за медије, уочи Свјетских игара хуманоидних робота у Пекингу, Кина, у петак, 14. августа 2026. године.

Економија

Кина у незадрживом налету: Иновације воде земљу у нову економску еру

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Још једна тешка ноћ за Невесиње: Ватра не мирује, људи се грчевито боре

22

50

Србија демолирала Исланд

22

35

Шири се стравичан снимак: Адвокатица убијена усред дана

22

20

Упозорење за грађане: Не уносите податке, шири се СМС са лажним саобраћајним казнама

22

14

Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима