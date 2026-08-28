Родила близанце који имају различите очеве

Аутор:АТВ редакција
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Једна Аустралијанка родила је близанце које су зачели различити очеви, у случају за који се вјерује да је први такав забиљежен у Аустралији.
Мајка из Квинсленда носила је ембрион другог пара, зачет вантјелесном оплодњом, када је прошле године и сама природним путем затруднила, преноси британски "Телеграф".
У новембру 2025. године царским резом родила је дјечака, своје биолошко дијете, као и дјевојчицу која је била биолошко дијете другог пара.
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Није било спора око тога коме дјеца припадају, а двије породице одвојено подижу дјецу још од њиховог рођења.
Случај је доспио у јавност ове седмице након што је разматран пред судом за дјецу у Квинсленду, јер закони те аустралијске државе о сурогат-мајчинству забрањују раздвајање дјеце рођене као близанци.
Пар за који је обављена вантјелесна оплодња морао је да затражи судску одлуку о родитељству како би добио старатељство над својим биолошким дјететом, чему се пар из Квинсленда који је изнио трудноћу није противио.
Судија Џоди Вулдриџ пресудила је да бебе у овом "јединственом" случају према закону нису близанци у уобичајеном правном смислу, већ "гестациони близанци".
Према пресуди, укључени парови склопили су договор о "алтруистичком" сурогат-мајчинству након што су их упознали заједнички пријатељи.
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Пар којем је била потребна сурогат-мајка није могао природним путем да добије дијете јер је жена рођена без материце.
Раније ове године оба пара ангажовала су независног савјетника како би припремио извјештај за судски поступак.
Обје породице изјавиле су пред судом да ће двоје дјеце одрастати знајући једно за друго и да ће бити одгајани уз разумијевање њихове необичне повезаности, на начин примјерен њиховом узрасту.
Сличан случај привукао је велику пажњу јавности 2017. године.
Џесика Ален из Калифорније родила је своје биолошко дијете истовремено када и бебу коју је носила као сурогат-мајка за кинески пар.
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Прегледи током трудноће показали су да носи два дјечака, а ДНК анализа након рођења открила је да је један од њих њено биолошко дијете, док је други био биолошки повезан с паром за који је носила трудноћу.
Откриће је покренуло дуготрајну и сложену правну битку око родитељства и питања ко треба да има старатељство над дјецом.
Ален је на крају успјела да врати сина након што је утврђено да је он њено биолошко дијете, преноси Тањуг.
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