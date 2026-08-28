Иран запријетио Барону Трампу, сину америчког предсједника

Аутор:АТВ редакција
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Барон Трамп, син америчког предсједника Доналда, живи повучено и под строгим мерама безбједности, што је очигледан одговор на климу растућег политичког насиља која укључује низ атентата на његовог оца и пријетње које стижу из Ирана, пише "Њујорк пост" (НП).
“Барон не излази”, рекла је за лист особа блиска Трамповом кругу, говорећи о двадесетогодишњем младићу, који је управо завршио другу годину студија на Универзитету у Њујорку и већи дио љета провео са мајком, првом дамом Меланијом Трамп, у клубу “Трамп нешенел голф” у Бедминстеру, у Њу Џерзију.
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Други извор је за лист навео да је Барон прилично повучен момак.
Док је Доналд Трамп преживио најмање три покушаја убиства од јула 2024. године, ни његов најмлађи син није промакао пажњи америчких непријатеља, наводи "Њујорк пост".
Ирански екстремни кругови недавно су објавили видео-снимак под насловом "Гдје убити Барона Трампа" и тврдили да приказује кретање предсједниковог сина, а такође су расписали награду од 10 милиона долара за његову главу, пише "НП", преноси "Курир".
Његова мајка је такође била мета иранских екстремистичких кругова.
Барон је исто тако био дубоко погођен убиством конзервативног активисте и америчког патриоте Чарлија Кирка у септембру 2025. године, са којим се у међувремену зближио.
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"То се дешава када изађеш у јавност”, рекао је Барон свом оцу док му је саопштавао вијести о том догађају, наводи "НП".
Канцеларија прве даме затражила је приватност за двадесетогодишњег Барона, наводећи да је, “у свјетлу недавних пријетњи”, Источно крило Бијеле куће затражило да се сви детаљи који се тичу његовог приватног живота изоставе из свих извјештаја.
Познато је да прва дама веома штити свог сина. Почетком 2022. године, Доналд Трамп је био у периоду између два мандата у Бијелој кући, што је значило да би Барон остао без обезбјеђења Тајне службе када тог марта напуни 16 година.
Меланија Трамп је, међутим, интервенисала тако што је наложила свом кабинету да контактира Бијелу кућу и затражи од тадашњег предсједника Џозефа Бајдена да одобри продужење Бароновог обезбјеђења, а захтјев је одмах прихваћен, како је навео бивши званичник Бајденове администрације.
Прва дама је указала на повученост свог сина у документарном филму који носи њено име, а који прати дешавања уочи Трампове друге инаугурације у јануару 2025. године.
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“Знам да Барон неће изаћи напоље, и то поштујем”, рекла је Меланија агентима Тајне службе током разговора о могућности да породица Бајден прошета авенијом Пенсилванија у оквиру инаугурационе параде, која је на крају премјештена у затворени простор због хладног времена.
Стално присуство обезбјеђења, иако пружа Барону неопходну заштиту, такође појачава његову свијест о томе да пријетње постоје, чак и кроз ситнице попут случајног слушања разговора агената о потенцијалној опасности, или сазнања о изненадној промјени планова путовања, наводе стручњаци.
“Барон је вјероватно много свјеснији, оштроумнији и озбиљнији када је ријеч о стварним опасностима”, рекла је терапеуткиња Азита Сајан, која се бавила траумама код адолесцената.
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Она је додала да то што је повучен не значи да је трауматизован, већ да штити себе и своја пријатељства и одлуке држи у сфери приватности, умјесто да их излаже јавности, што може да се сматра здравим са аспекта развоја.
Гдје год да борави, Барон по доласку одмах улази унутра, избјегавајући јавне просторе и упућујући се право у своје приватне одаје, наводи "НП".
“Нећете га видјети како се ту слободно креће и задржава”, рекао је извор близак породици предсједника.
То представља значајну разлику у односу на Баронови старију браћу и сестре, који су изабрали јавнији начин живота.
Дон Млађи и Ерик су дубоко укључени у породични бизнис Трампових, док је Иванка Трамп веома активна на друштвеним мрежама и често гостује у подкастима.
''По свему судећи, Барон је паметан и учтив, а добро се носи са притиском јавности који носи презиме Трамп, као и са изузетно снажном личношћу свог оца. Када се његово школовање заврши, све указује на то да ће се окренути бизнису, а не политици'', пише "Њујорк пост".
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