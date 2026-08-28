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Једрилицом налетио на купача у мору: Мушкарац задобио тешке повреде

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 19:02

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Хрватска море Паг плажа острво
Фото: Pexel/ Živoslav Ilić

Мушкарац из Пуле задобио је тешке тјелесне повреде након што је на њега, док се купао у мору, налетјела једрилица којом је управљао 60-годишњи држављанин Њемачке, саопштила је истарска полиција.

Пулска станица поморске и аеродромске полиције у четвртак је око 18 часова и 55 минута наводно добила дојаву о налету једрилице на купача у ували Зонка.

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Полицајци су у мору пронашли повријеђеног 50-годишњака, док су се на једрилици са хрватским националним ознакама налазили 60-годишњи мушкарац и 56-годишња жена, обоје држављани Њемачке.

Према тренутно доступним информацијама, несрећа се догодила док је мушкарац пливао око 100 метара од обале, када је једрилица којом је управљао 60-годишњак налетјела на њега.

Полицијски службеници преузели су повријеђеног мушкарца на службено пловило и превезли га до граничног прелаза Пула, гдје му је пружена хитна медицинска помоћ.

Након тога је превезен у пулску болницу, гдје су му утврђене тешке тјелесне повреде, због чега је задржан на даљем лијечењу.

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Полиција ће, у сарадњи са Лучком капетанијом, спровести криминалистичко истраживање због сумње да је почињено кривично дјело угрожавање посебних врста саобраћаја.

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Тагови :

Пула

Хрватска

повријеђен мушкарац

једрилица

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