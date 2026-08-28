Једрилицом налетио на купача у мору: Мушкарац задобио тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Пуле задобио је тешке тјелесне повреде након што је на њега, док се купао у мору, налетјела једрилица којом је управљао 60-годишњи држављанин Њемачке, саопштила је истарска полиција.
Пулска станица поморске и аеродромске полиције у четвртак је око 18 часова и 55 минута наводно добила дојаву о налету једрилице на купача у ували Зонка.
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Полицајци су у мору пронашли повријеђеног 50-годишњака, док су се на једрилици са хрватским националним ознакама налазили 60-годишњи мушкарац и 56-годишња жена, обоје држављани Њемачке.
Према тренутно доступним информацијама, несрећа се догодила док је мушкарац пливао око 100 метара од обале, када је једрилица којом је управљао 60-годишњак налетјела на њега.
Полицијски службеници преузели су повријеђеног мушкарца на службено пловило и превезли га до граничног прелаза Пула, гдје му је пружена хитна медицинска помоћ.
Након тога је превезен у пулску болницу, гдје су му утврђене тешке тјелесне повреде, због чега је задржан на даљем лијечењу.
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Полиција ће, у сарадњи са Лучком капетанијом, спровести криминалистичко истраживање због сумње да је почињено кривично дјело угрожавање посебних врста саобраћаја.
(Индекс)
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