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Потресни детаљи несреће у Словенији: Међу троје мртвих двоје д‌јеце

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 12:36

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Потресни детаљи несреће у Словенији: Међу троје мртвих двоје д‌јеце
Фото: 24ur.com

У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче догодила на приморском ауто-путу у Словенији погинуле су три особе, међу којима двоје дјеце. Трећа жртва је одрасла особа. Информације о страдалој дјеци објавили су медији у Сјеверној Македонији, пишу „Словенске новице“.

Министарство спољних послова Сјеверне Македоније званично је потврдило те наводе, позивајући се на податке које је добило од словеначке полиције и македонског дипломатско-конзуларног представништва у Љубљани.

Амбасада Сјеверне Македоније у Љубљани одмах је контактирала надлежне словеначке институције како би сазнала све околности несреће. Дипломате су у контакту и са породицама страдалих, којима помажу у организацији превоза тијела у домовину.

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Словеначка полиција у данашњем саопштењу није открила године ни идентитет погинулих. Потврђено је само да је у аутомобилу било пет држављана Сјеверне Македоније, од којих је троје погинуло, а двоје повријеђено. Истрага је и даље у току.

Аутомобил ударио у приколицу камиона

Несрећа се догодила јуче око 16.30 часова на ауто-путу између Унеца и градилишта код Равбаркоманде. Сударили су се камион и путнички аутомобил. Према првим информацијама, камион се због квара зауставио у зауставној траци. Возач аутомобила потом је ударио у задњи лијеви дио камионске приколице.

У аутомобилу је било пет македонских држављана. На мјесто несреће брзо су стигли полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи, али за троје путника није било спаса. Љекар је на мјесту несреће констатовао смрт.

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Једна повријеђена особа превезена је хеликоптером у болницу, док је повријеђени возач аутомобила превезен возилом хитне помоћи. Полиција још није објавила нове информације о њиховом здравственом стању.

Увиђај су обавили полицајци, истражни судија и окружни државни тужилац. Због несреће је ауто-пут према Копру био затворен неколико сати. Полиција је морала да организује и извлачење возила која су остала у колони. Саобраћај је нормализован касно увече.

Узрок судара још се утврђује. Полиција је саопштила да се све околности несреће и даље истражују.

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Тагови :

Словенија

Саобраћајна несрећа

погибија

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