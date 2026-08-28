Откривен узрок масовног помора рибе у Сави

Аутор:АТВ редакција
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Испусти из постројења за пречишћавање отпадних вода Загреба и Велике Горице значајно су допринијели масовном помору рибе у Сави, а анализе су на оба испуста показале концентрације загађујућих материја изнад дозвољених вриједности, пише „Јутарњи лист“.
То потврђују резултати анализа које је водоправна инспекција Државног инспектората запримила данас. Институт за воде оцијенио је утицај пречистача значајним, иако не и јединим узроком помора који је захватио десетине километара ријеке низводно од Загреба.
Водоправна инспекција је данас у 13.39 часова запримила извјештај о анализама узорака воде узетих из Саве, узводно и низводно од испуста пречистача Загреба и Велике Горице, као и са самих испуста. Резултати су показали повишене концентрације загађујућих материја у свим узорцима, с изузетком оног узетог узводно од загребачког градског одводног канала.
Према мишљењу Института за воде „Јосип Јурј Строссмајер“, који је процјењивао повезаност стања воде и помора, утицај испуста био је значајан, премда су постојали и други фактори.
Ови налази у супротности су с ранијим изјавама Загребачког холдинга. Из Холдинга су након открића помора рибе поручили да су сви излазни параметри загребачког пречистача били унутар прописаних вриједности и да систем ради уредно.
Међутим, нове анализе показују да су на испустима пречистача и Загреба и Велике Горице забиљежене загађујуће материје изнад граничних вриједности које прописују водоправне дозволе и Правилник о граничним вриједностима емисија отпадних вода.
Досадашњи налази не упућују на то да су испусти пречистача једини узрок помора. Температура воде у свим узорцима била је виша од прописаног просјека, а концентрација раствореног кисеоника била је ниска. Из Инспектората напомињу да и такви услови могу довести до угинућа рибе.
С друге стране, болести риба искључене су као могући узрок. Ветеринарска инспекција Државног инспектората ослања се на налазе Хрватског ветеринарског института, укључујући и Извјештај о резултатима претраживања З-23584/2026, те наводи да се заразне болести које би могле изазвати помор оваквих размјера могу искључити.
Инспекција додаје да узети узорци и преглед стања у водотоку не упућују на присуство таквих болести. Ветеринарска служба наставља да прати стање и у контакту је с осталим службама које спроводе додатне анализе.
Досад је утврђено неколико кључних чињеница. Болести риба искључене су као узрок помора. Висока температура воде и ниска концентрација кисеоника могли су допринијети угинућу. Институт за воде оцијенио је утицај испуста из пречистача значајним, а анализе су потврдиле да су концентрације загађујућих материја на испустима оба уређаја прелазиле дозвољене границе.
Због утврђених прекорачења инспекцијски поступак се наставља. Тек треба утврдити какве ће посљедице ови налази имати за одговорне субјекте и хоће ли услиједити санкције.
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