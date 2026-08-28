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У Србији активно 10 пожара

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:14

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Мионица, 17. августа 2026.- На Краљевом столу на Дивчибарама данас је у послепоподневим сатима избио пожар који је захватио површину од неколико хектара под ниским растињем и дрвећем, али је захваљујући брзој и ефикасној интервенцији ваљевских ватрогасаца, пожар угашен и спречено је његово ширење ка оближњим викендицама.
Фото: Tanjug/opštinaMionicaSlužbazaodnosesajavnošću/bs

У Србији је и даље активно око 10 пожара, али је ситуација стабилнија на појединим подручјима.

У Делиблатској пешчари тренутно је стабилно, а сателитски снимци први пут од четвртка не показују жаришта на том подручју.

На Столовима је ситуација боља него претходних дана, али пожар још није локализован.

У Лукову код Врања пожар је активан пети дан, пренио је РТС.

У четвртак око поднева пожар је избио на подручју између Краљева и Лучана и захватио је око 15 хектара ниског растиња и шибља, а ватра је брзо стављена под контролу.

Пожар је, према првим информацијама, избио на подручју краљевачког места Толишница, одакле се проширио у правцу Пајовске планине, односно ка подручју Месне заједнице Каона у Драгачеву.

У гашењу су учествовали ватрогасци из Чачка, Ивањице, Краљева и Лучана, више од 50 мештана, добровољци и ловци, као и булдожер "Србијашуме".

Гашење је отежавао неприступачан терен. Ситуација је боља и стабилнија, ватрогасне екипе дежурају и обилазе терен, а куће су заштићене. Ватрогасци су и даље у приправности.

Пожар и даље активан на планини Гоч, као и у општини Кладово. На Гочу је захваћено око шест хектара борове шуме, а пожар је избио и у селу Слишане код Лебана.

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Тагови :

Србија

пожар

ватра

Ватрогасци

Делиблатска пешчара

Велики шумски пожар

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