У Србији активно 10 пожара

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је и даље активно око 10 пожара, али је ситуација стабилнија на појединим подручјима.
У Делиблатској пешчари тренутно је стабилно, а сателитски снимци први пут од четвртка не показују жаришта на том подручју.
На Столовима је ситуација боља него претходних дана, али пожар још није локализован.
У Лукову код Врања пожар је активан пети дан, пренио је РТС.
У четвртак око поднева пожар је избио на подручју између Краљева и Лучана и захватио је око 15 хектара ниског растиња и шибља, а ватра је брзо стављена под контролу.
Пожар је, према првим информацијама, избио на подручју краљевачког места Толишница, одакле се проширио у правцу Пајовске планине, односно ка подручју Месне заједнице Каона у Драгачеву.
У гашењу су учествовали ватрогасци из Чачка, Ивањице, Краљева и Лучана, више од 50 мештана, добровољци и ловци, као и булдожер "Србијашуме".
Гашење је отежавао неприступачан терен. Ситуација је боља и стабилнија, ватрогасне екипе дежурају и обилазе терен, а куће су заштићене. Ватрогасци су и даље у приправности.
Пожар и даље активан на планини Гоч, као и у општини Кладово. На Гочу је захваћено око шест хектара борове шуме, а пожар је избио и у селу Слишане код Лебана.
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