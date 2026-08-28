Љетовање у Грчкој претворено у ноћну мору: Родитељи из Србије шокирани третманом дјетета

Аутор:АТВ редакција
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Љетовање у познатом грчком љетовалишту Пефкохори на Халкидикију претворило се у праву агонију за једну четворочлану породицу из Србије. Умјесто одмора и уживања, услиједила је драма када је дијете, старости непуне три године, благо дехидрирало.
Оно што је требало да буде рутинска љекарска помоћ у регионалној болници у Полигиросу, како су предочили за Телеграф, претворило се у трауматично искуство пропраћено непријатним третманом, недостатком основне хигијене и шокантним рачуном на крају.
Након што је локални педијатар у Пефкохорију прегледао дијете, констатовао је да је најбоље да се одмах упуте у Општу болницу у Полигиросу, упозоривши родитеље да ће вјероватно бити задржани на посматрању.
– Стижемо у болницу са свим бебом од годину дана, јер немамо коме да је оставимо на мору. На пријему нас евидентирају и кажу да чекамо ред. Чекали смо на преглед скоро два сата са болесним дјететом и бебом у чекаоници – започиње причу огорчена мајка.
Када су коначно ушли у ординацију, услиједио је нови хладан туш. Према ријечима мајке, дочекале су их двије изузетно незаинтересоване особе, докторка и медицинска сестра које су једва говориле енглески језик.
– Постављале су питања о дјететовом стању, али су све вријеме биле изузетно хладне и одбојне. При вађењу крви из вене, дијете су три жене држале да се не помјера. Он плаче, ја покушавам да га смирим... Ниједну једину лијепу ријеч дјетету нико није упутио! Оно што бије у очи јесте да су грчка дјеца, која су била прије нас на прегледу, имала сасвим другачији, знатно бољи третман – наводи саговорница.
Након примљене инфузије, мајка и дијете су пребачени на одјељење педијатрије. Особље на одјељењу готово уопште није говорило енглески језик, а комуникација и информације о стању дјетета биле су минималне. Међутим, прави скандал догодио се током ноћи.
Дијете се током ноћи упишкило у кревету у којем је лежало заједно са мајком. У потрази за помоћи, мајка се обратила дежурној медицинској сестри, али је умјесто разумијевања доживјела вику и шокантан одговор.
– Одлазим код дежурне сестре и молим је за чисти чаршав. Она почиње да виче на мене и говори како нема чаршав и да је требало да пазим?! Даје ми обичну једнократну подлогу за пресвлачење да ставим преко мокраће и каже да тако легнем. Прозор у соби није могао да се отвори, мокраћа се осјећала, а моје дијете од непуне три године и ја биле смо принуђене да лежимо у урину цијело вече – са огорчењем се присјећа мајка.
Сутрадан је дежурна докторка отпустила дијете јер му се здравствено стање поправило. Међутим, на изласку из болнице услиједио је финансијски шок, рачун за мање од 24 сата боравка износио је невјероватних 418 евра.
– Скандалозно! Генерално, стекли смо утисак да лош третман у тој установи имају сви странци, а Срби посебно. Али дјеца... То је оно што је заиста ужасно и што ми се згадило. На сву срећу, прије поласка на пут уплатили смо приватно здравствено осигурање које ће нам рефундирати новац по повратку у Србију, а што је најважније, дијете је сада добро и опорављено – закључује мајка.
(Телеграф.рс)
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