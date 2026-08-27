Logo

Потврђено за АТВ из Владе Србије: Младић ће бити сахрањен уз највише државне почасти

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Славиша Ђурковић
27.08.2026 21:00

Коментари:

4
Потврђено за АТВ из Владе Србије: Младић ће бити сахрањен уз највише државне почасти
Фото: Tanjug/AP/Radivoje Pavicic

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен уз највише државне почасти, потврдио је за АТВ министар правде Србије Ненад Вујић.

"Генерал Младић је генерал и знају се протоколи. Зна се и његова улога, али и оно што припада генералу Младићу то ће сигурно бити испоштовано. Напомињем да Република Српска је овдје неко ко не одлучује, породица ће одлучити и о мјесту на којем ће бити сахрањен јер то јесте ствар његове породице", рекао је Вујић за АТВ.

Он поручује да ће транспорт тијела генерала Младића бити обезбијеђен од стране Републике Србије.

"Ми очекујемо од Механизма да нам да одређени временски оквир које су процедуре и који су кораци које треба да предузмемо. Спремни смо да уколико би рекли да дођемо сутра ујутру, били би у Хагу и преузели тијело генерала Младића", рекао је Вујић.

Секул Мандић

Република Српска

Кум Ратка Младића за АТВ: На дрвету се још може видјети његово име

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.

Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.

За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.

Ратко Младић

Друштво

Свештеник Борис Топић за АТВ: Генерал се исповједио, причестио и упокојио са крстом у руци

Првостепено вијеће Хашког трибунала осудило га је 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.

Жалбено вијеће Механизма потврдило је 8. јуна 2021. године његове осуђујуће пресуде и казну.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Ненад Вујић

Хаг

сахрана

Хашки трибунал

Коментари (4)

Прочитајте више

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Генерал Младић - симбол борбе српског народа за слободу

4 ч

1
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Србија

Србија предузима мјере организације транспорта тијела Ратка Младића

4 ч

0
Помен за Ратка Младића у Војковићима

Градови и општине

У Војковићима помен за генерала Ратка Младића

4 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Огласио се предсједник Републике Српске о смрти Ратка Младића

4 ч

3

Више из рубрике

Конобар носи тацну са чајником и шољом.

Србија

Позната кафана се затвара на свој рођендан

4 ч

0
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Србија

Србија предузима мјере организације транспорта тијела Ратка Младића

4 ч

0
Боксер Вељко Ражнатовић

Србија

Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

4 ч

1
Полиција Србија

Србија

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима