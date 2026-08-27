Потврђено за АТВ из Владе Србије: Младић ће бити сахрањен уз највише државне почасти

Аутор:Славиша Ђурковић
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен уз највише државне почасти, потврдио је за АТВ министар правде Србије Ненад Вујић.
"Генерал Младић је генерал и знају се протоколи. Зна се и његова улога, али и оно што припада генералу Младићу то ће сигурно бити испоштовано. Напомињем да Република Српска је овдје неко ко не одлучује, породица ће одлучити и о мјесту на којем ће бити сахрањен јер то јесте ствар његове породице", рекао је Вујић за АТВ.
Он поручује да ће транспорт тијела генерала Младића бити обезбијеђен од стране Републике Србије.
"Ми очекујемо од Механизма да нам да одређени временски оквир које су процедуре и који су кораци које треба да предузмемо. Спремни смо да уколико би рекли да дођемо сутра ујутру, били би у Хагу и преузели тијело генерала Младића", рекао је Вујић.
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.
Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.
За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.
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Првостепено вијеће Хашког трибунала осудило га је 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.
Жалбено вијеће Механизма потврдило је 8. јуна 2021. године његове осуђујуће пресуде и казну.
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