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Позната кафана се затвара на свој рођендан

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:24

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Конобар носи тацну са чајником и шољом.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Кафана "Капија Шумадије" у Лапову затворена је послије 25 година рада, објавио је њен власник.

Кафана је отворена на данашњи дан 2001. године.

"Данас, тачно 25 година касније, након четврт вијека рада, дошло је вријеме да Капија Шумадије затвори своја врата. Пуних 25 година трудили смо се да ово не буде само кафана, већ наша и ваша кућа — место добре хране, домаћинске атмосфере и топлине, гдје су се окупљале генерације", наводи се у објави.

"Капија Шумадије је била наш живот и наш рад, али сте јој ви дали душу".

(Телеграф)

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Тагови :

кафана

Кафић

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