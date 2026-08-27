Србија предузима мјере организације транспорта тијела Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Србија ће предузети све мјере и спремна је да организује транспорт посмртних остатака генерала Ратка Младића из Хага, ако се породица са тим сагласи, рекао је министар правде Ненад Вујић.
"Све мјере предузимамо у сарадњи са породицом", рекао је Вујић и додао да је предсједник Србије Александар Вучић наложио да се предузме све што је потребно.
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Он је за РТРС напоменуо да су се Србија мјесецима заједно са породицом борила да се генералу Младићу омогући да буде пуштен на лијечење у Србију јер су и из Хага потврдили да је ушао у завршну фазу живота.
Подсјетио је да то генералу није омогућено, али да је Србија заједно са породицом и даље то тражила, позивајући се на налазе да је генерал у терминалној фази и да посљедње дане треба да проведе са породицом.
Указао је да су све вријеме од 20. августа сваки дан инсистирали на поштовању аспеката палијативне његе, прихватили и све услове транспорта, спремност да се упути медицински авион, одговорност транспорта, преноси "Срна".
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