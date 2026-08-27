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Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:49

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

МУП Србије у најновијем саопштењу предочава да је, у претходном периоду забиљежена учестала појава кривичних дјела преваре, у којима се извршиоци лажно представљају као љекари, често наводећи имена познатих и признатих здравствених установа, како би од грађана изнудили новац.

Најчешће позивају грађане старије животне доби на фиксни телефон и саопштавају им да је неко од чланова њихове породице тешко повријеђен, најчешће у саобраћајној незгоди или усљед пада, и да му је неопходна хитна операција. Након тога од грађана захтијевају да, због наводне хитности, предају велике износе новца у готовини.

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Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да буду опрезни и да не насједају на овакве покушаје преваре.

Уколико приме позив у којем им се саопштавају овакве или сличне информације, грађани треба да остану прибрани и да прије него што предузму било какву радњу, провјере наводе са другим члановима породице, односно да директно контактирају особу за коју се тврди да је повријеђена или друге чланове породице.

Посебно апелујемо на млађе чланове породице да своје родитеље, баке и деке и друге старије чланове породице упозоре на постојање оваквих превара и објасне им како да поступе уколико добију сумњив телефонски позив.

Не дозволите да страх и паника буду разлог да останете без свог новца. Провјерите информацију прије него што било шта предузмете.

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У случају сумње да је ријеч о покушају преваре, грађани треба да обавијесте полицију, наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

МУП Србије

превара

Полиција

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