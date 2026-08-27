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Трамп потписао уредбу: Језеро Онтарио преименовано у језеро Америка

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:43

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Трамп потписао уредбу: Језеро Онтарио преименовано у језеро Америка
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у четвртак је потписао извршну уредбу којом је језеро Онтарио званично преименовано у језеро Америка, а промјена ступа на снагу одмах, пише портал Фокс Њуз.

Трамп је ту уредбу потписао усред растућих трговинских тензија између Сједињених Америчких Држава и Канаде.

Он је претходно рекао да разматра промјену имена овог великог језера, проке него што је у четвртак потписао уредбу.

"Сједињене Америчке Државе озбиљно разматрају промјену имена језера Онтарио у језеро Америка, будући да више не очекујемо да ћемо много пословати са Онтаријом", написао је Трамп у уторак на друштвеној мрежи Truth Social.

Онтарио је најмногољуднија канадска провинција и у њој живи око 16,1 милион људи.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

језеро Онтарио

Канада

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