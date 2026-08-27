Трамп потписао уредбу: Језеро Онтарио преименовано у језеро Америка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у четвртак је потписао извршну уредбу којом је језеро Онтарио званично преименовано у језеро Америка, а промјена ступа на снагу одмах, пише портал Фокс Њуз.
Трамп је ту уредбу потписао усред растућих трговинских тензија између Сједињених Америчких Држава и Канаде.
Он је претходно рекао да разматра промјену имена овог великог језера, проке него што је у четвртак потписао уредбу.
BREAKING: Trump signs order to change name of Lake Ontario to Lake America amid trade battle with Canada pic.twitter.com/gLHGtJNLgI— Fox News (@FoxNews) August 27, 2026
"Сједињене Америчке Државе озбиљно разматрају промјену имена језера Онтарио у језеро Америка, будући да више не очекујемо да ћемо много пословати са Онтаријом", написао је Трамп у уторак на друштвеној мрежи Truth Social.
Онтарио је најмногољуднија канадска провинција и у њој живи око 16,1 милион људи.
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