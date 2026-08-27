Ужас на аеродрому: У трапу авиона пронађено тијело младића

Аутор:АТВ редакција
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Тијело неидентификоване особе у фармеркама и бијелој мајици пронађено је у стајном трапу авиона - простору на доњем делу летјелице у који се током лета увлаче точкови, када је данас слетио на аеродром у Куала Лумпуру у Малезији, из Јапана.
Тијело су открили авио-техничари убрзо након што је авион из Токија слетио, око 6.30 ујутру по локалном времену, пише Индипендент. Запослени на аеродрому осјетили су непријатан мирис који је допирао из стајног трапа, а када су отворили одјељак, унутра су затекли тијело. Случај су одмах пријавили аеродромској полицији, која је на мјесто догађаја позвала форензичку екипу Краљевске малезијске полиције.
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Вјерује се да је ријеч о особи у двадесетим годинама. Према првим резултатима истраге, несрећна особа је највјероватније преминула више од 72 сата прије него што је пронађена. Код страдале особе, чији пол још није саопштен, нису пронађена никаква лична документа.
Послије овог открића, власти су саопштиле да је покренута истрага како би се утврдио идентитет преминуле особе и тачан узрок смрти.
Сличне трагедије догађале су се и раније. Тијело непознатог мушкарца пронађено је у стајном трапу авиона компаније "Ер Арабија" на лету из Марока у јуну текуће године. Истрага је касније показала да је преминуо од посљедица застоја срца, до ког је дошло усљед недостатка кисеоника и јаког смрзавања.
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Још један сличан случај забиљежен је у децембру 2024. године, када је у стајном трапу авиона компаније "Јунајтед ерлајнс" по слијетању из Чикага такође откривено тело мушкарца.
(Курир)
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