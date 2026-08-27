Шта је са Тијаном Бошковић? Огласио се селектор

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Зоран Терзић открио је здравствено стање Тијане Бошковић, која има мањи проблем са петом, али није озбиљно повријеђена.
Селектор одбојкашица Србије Зоран Терзић открио је детаље о здравственом стању Тијане Бошковић и ставио тачку на страховања да је најбоља српска одбојкашица доживјела озбиљнију повреду.
Бошковић је у четвртак против Украјине одиграла само први сет, након чега је остатак утакмице провела на клупи. Србија је славила максималним резултатом 3:0 и групну фазу Европског првенства завршила са свих пет побједа.
Терзић је послије утакмице објаснио због чега је одлучио да не ризикује са својом најбољом играчицом.
"Тијана игра за репрезентацију без прекида од 2014. године. Нормално је да већ тијело не може баш да издржи као што је некад могло", рекао је Терзић.
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Селектор је потом открио и шта конкретно мучи Бошковић.
"Има мали проблем са петом. Није ништа страшно, могла је данас да заврши утакмицу без проблема, али једноставно нисмо хтјели да ризикујемо на оваквим мечевима који ипак не значе ни близу као ови који тек слиједе".
Оваква одлука јасно показује да је стручни штаб Србије одлучио да максимално заштити своју највећу звијезду уочи нокаут фазе такмичења. Србија је групну фазу завршила на првом месту са максималних 15 бодова и сада је очекује много озбиљнији изазов у борби за завршницу првенства.
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