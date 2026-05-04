"Овај трофеј посвећујем њему": Ко је момак који је украо срце Тијане Бошковић

Аутор:АТВ
Трио српских одбојкашица дошао је до титуле шампионки Европе са турским Вакифбанком у недјељу, пошто је у великом финалу пала екипа Езачибашија, за коју је баш Тијана Бошковић играла десет година.
Са 33 поена срушила је снове бившег тима, укупно 67 имала на Фајнал фору, те је заслужено добила титулу МВП ЛШ за сезону 2025/26.
Славила је заједно са повређеном Катарином Дангубић и Александром Јегдић, а након финала емотивним ријечима истакла да је коначно досањала сан.
Она је потом причала и за "Меридиан Спорт", а трофеј је посветила свом вјеренику Марку Орестијевићу, са којим је баш на дан када је постала првакиња Старог континента прославила заједничких осам година.
"Данас је осам година наше везе. Није ми момак, него вјереник. Нека буде да је поклон за њега", рекла је Тијана Бошковић преноси Телеграф.
Не виђа се често Тића са њим у јавности, али су се појављивали на кошаркашким утакмицама. Ђорђе Орестијевић је, иначе, софтверски инжењер и ради на високој позицији у једној од београдских ИТ фирми.
Говорила је и о Катарини Дангубић, повријеђеној хероини Вакифбанка.
"Лаза је све вријеме са нама у хотелу. Била је искључива по питању тога да жели да буде уз тим, да жели да дође на утакмицу и да нас бодри из првог реда. Много ми је било емотивно кад сам је видјела. Чули сте какве је овације добила када је ушла у салу. Стварно велико поштовање за њу. Била је у полуфиналу наш џокер".
Па је наставила.
"Видјели сте какву је енергију унијела на терен и како је играла. Стварно ми је много жао што се десило то што се десило, али дала нам је неку додатну снагу да играмо и да се боримо. Хвала јој на подршци. Невјероватно ми је колико је јака. Поред свега што је задесило, да буде ту и да апсолутно ниједног тренутка не покаже никакву негативну емоцију која би утицала на нас", рекла је Тијана Бошковић за "Меридиан Спорт.
