Урош Стевановић поднио оставку!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Селектор ватерполо репрезентације Србије Урош Стевановић саопштио је данас да је поднио оставку на ту функцију.
Стевановић је био селектор ватерполиста Србије од октобра 2022. године. Он је тада на мјесту селектора Србије замијенио Дејана Савића.
- Одлучио сам да поднесем неопозиву оставку на мјесто селектора ватерполо репрезентације Србије. Одлука је тешка и неминовна. Сматрам да је послије доласка нових људи на чело нашег Савеза вријеме и за нове људе поред базена, у стручном вођењу најбољег тима Србије. Виђења будућности нам се добрано разилазе и ја не желим да таква ситуација доведе до били каквих проблема унутар тима и Савеза - наводи се у саопштењу Стевановића, који је и тренер Радничког из Крагујевца.
За новог предсједника Ватерполо савеза Србије прије неколико дана је изабран некадашњи трофејни репрезентативац Слободан Соро.
Он је на мјесту предсједника на изборној сједници Скупштине ВСС замијенио Виктора Јеленића.
- Посљедњих дана сви смо заједно свједоци јавних наступа новог предсједника ВСС-а који су, потпуно у супротности са мојим гледиштима, као и осјећајем цјелокупне нације ка олимпијским и европским шампионима. Управо из жеље да заштитим играче који су заслужили златне медаље и донијели их у Србију, на радост народа, подносим оставку - додао је Стевановић.
Остали спортови
Србија савладала Холандију, али је опет у тешкој ситуацији
Он је са селекцијом Србије освојио златну медаљу на Европском првенству, које је у јануару ове године одржано у Београду, као и злато на Олимпијским играма 2024. у Паризу.
- Не желим да дозволим било каква јавна препуцавања и "стручне анализе", а видим да идемо ка томе, жељом других. Момци у базену су за мене истински шампиони и моја оставка ће, вјерујем, довести до мало реалнијег погледа и можда и понеке похвале, умјесто изненадних критичких осврта - навео је Стевановић.
Стевановић је истакао да је поносан што је био селектор Србије.
- Уједно је то и прилика да неки нови људи добију шансу, као што сам некада и ја заслужио највећу част. Иза нас у протекле три године остају олимпијско и европско злато, као и два четврта мјеста на Свјетском првенству. Поносан сам на сваки минут свог селекторског мандата, а посебну захвалност дугујем свим сарадницима и играчима, без којих успјеси не би постојали. Напомињем да се послије овога више нећу обраћати на ову тему у изјавама за медије и интервјуима, нити ћу улазити у било какве полемике. Срдачан и спортски поздрав - закључује се у саопштењу Стевановића, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
5 д0
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму