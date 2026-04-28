Уна Мичић испред конкуренције, шампиони расту у Џудо клубу Звијезда

АТВ
28.04.2026 21:29

Џудисткиња Уна Мичић
Фото: ATV

Тек јој је 18 година, а већ се дичи великим остварењима. Уна Мичић нова је велика нада за џудо у Републици Српској. У својој категорији је без премца у БиХ те је покупила сва одличја, а носи и звање балканског шампиона за млађе сениоре гдје се сусрела и са пет година старијим противницама.

У њеном Џудо клубу Звијезда поносни су на Уну која сигурно корача ка свјетским висинама. Свако ново такмичење доноси и пријеко потребно искуство, а Унина посвећеност спорту је обавеза и свима у окружењу да испрате потенцијал ове младе шампионке.

Опширније у видео прилогу....

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Џудо

Бањалука

Уна Мичић

Џудо Клуб Звијезда

Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

