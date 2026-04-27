Logo
Large banner

Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

Аутор:

АТВ
27.04.2026 16:50

Коментари:

0
Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе
Фото: Ustupljena fotografija

Министар за породицу омладину и спорт Ирена Игњатовић данас је уприличила пријем за чланове Теквондо савеза Републике Српске који су у склопу репрезентације БиХ освојили медаље на Теквондо првенству Европе одржаном од 12. до 19. априла у Марибору, Словенија.

Пријему су присуствовали репрезентативци Босне и Херцеговине Ивана Илић, освајач бронзане медаље у сениорској конкуренцији и јуниорски вицепрваци Европе у својим категоријама Уна Живанић и Дамјан Јеринић. Поред репрезентативаца пријему су присуствовали тренер Репрезентације Босне и Херцеговине Ненад Јеринић и предсједник Теквондо савеза Републике Српске Бранислав Његован.

Министар Ирена Игњатовић са својим сарадницима упутили су искрене честитке освајачима медаља, истичући да су освојене медаље доказ преданог рада, дисциплине и спортског духа, као и системског рада у Теквондо савезу Српске. Министарство ће у наредном периоду свакако подржати планиране активности Савеза и наступе наших репрезентативаца на међународним такмичењима. Предсједник савеза Бранислав Његован је рекао да је захвалан на доброј сарадњи и подршци будућим пројектима Савеза, од којих је и међународна сарадња са другим Савезима у циљу едукације и припреме наших спортиста.

Ивана Илић захвалила се у име освајача медаља на пријему и пруженој подршци за одлазак на Европско првенство, нагласивши да је то још један додатни мотив за даљи рад и неке будуће резултате. Своје задовољство пријемом у Министарство нису крили ни вицепрваци Европе Уна Живанић и Дамјан Јеринић рекавши да је ово за њих велики догађај и признање за њихов напоран рад и остварене резултате.

Тренер репрезентације Ненад Јеринић уз захвалност посебно је нагласио да без помоћи Министарства породице, омладине и спорта био би упитан наступ наших репрезентативаца и да данас овдје не би било европских медаља. Да за њих нема одмора, да настављају даље са радом јер наше такмичаре убрзо очекује Првенство Републике Српске и Босне и Херцеговине који су критеријски турнири за улазак у репрезентацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Теквондо

медаље

Ирена Игњатовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање

Република Српска

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

4 ч

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

4 ч

0
Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

Свијет

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

4 ч

0
Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Бања Лука

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

4 ч

2

Више из рубрике

Бициклистичка трка Београд-Бањалука

Остали спортови

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

2 д

0
Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Остали спортови

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

2 д

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Остали спортови

Стравична несрећа на бициклистичкој трци, погинуо такмичар

3 д

0
Конференција за медије: Европско отворено првенство за ученике до 18 година - футсал Бањалука 2026

Остали спортови

Све спремно за Европско првенство у футсалу за ученике до 18 година

3 д

0

  • Најновије

20

53

Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

20

34

Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

20

29

Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

20

21

Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

20

19

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner