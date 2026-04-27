Игњатовић уприличила пријем за освајаче медаља на Теквондо првенству Европе

Аутор:АТВ
Министар за породицу омладину и спорт Ирена Игњатовић данас је уприличила пријем за чланове Теквондо савеза Републике Српске који су у склопу репрезентације БиХ освојили медаље на Теквондо првенству Европе одржаном од 12. до 19. априла у Марибору, Словенија.
Пријему су присуствовали репрезентативци Босне и Херцеговине Ивана Илић, освајач бронзане медаље у сениорској конкуренцији и јуниорски вицепрваци Европе у својим категоријама Уна Живанић и Дамјан Јеринић. Поред репрезентативаца пријему су присуствовали тренер Репрезентације Босне и Херцеговине Ненад Јеринић и предсједник Теквондо савеза Републике Српске Бранислав Његован.
Министар Ирена Игњатовић са својим сарадницима упутили су искрене честитке освајачима медаља, истичући да су освојене медаље доказ преданог рада, дисциплине и спортског духа, као и системског рада у Теквондо савезу Српске. Министарство ће у наредном периоду свакако подржати планиране активности Савеза и наступе наших репрезентативаца на међународним такмичењима. Предсједник савеза Бранислав Његован је рекао да је захвалан на доброј сарадњи и подршци будућим пројектима Савеза, од којих је и међународна сарадња са другим Савезима у циљу едукације и припреме наших спортиста.
Ивана Илић захвалила се у име освајача медаља на пријему и пруженој подршци за одлазак на Европско првенство, нагласивши да је то још један додатни мотив за даљи рад и неке будуће резултате. Своје задовољство пријемом у Министарство нису крили ни вицепрваци Европе Уна Живанић и Дамјан Јеринић рекавши да је ово за њих велики догађај и признање за њихов напоран рад и остварене резултате.
Тренер репрезентације Ненад Јеринић уз захвалност посебно је нагласио да без помоћи Министарства породице, омладине и спорта био би упитан наступ наших репрезентативаца и да данас овдје не би било европских медаља. Да за њих нема одмора, да настављају даље са радом јер наше такмичаре убрзо очекује Првенство Републике Српске и Босне и Херцеговине који су критеријски турнири за улазак у репрезентацију.
